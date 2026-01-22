Mónica Farro habló de su romance con Riquelme y lo quemó sin filtros: "No me gustaba la parte..."

Mónica Farro habló de su romance con Riquelme y lo quemó sin filtros.

El nombre de Juan Román Riquelme volvió a estar en boca de todos esta semana por un supuesto romance con Julieta Ortega. Aunque la actriz salió rápidamente a negar los rumores asegurando que "no es cierto nada" y mostrando su incomodidad, el tema sirvió para que Mónica Farro destapara una historia del pasado que tenía bien guardada.

En una entrevista exclusiva con PuroShow, por El Trece, la vedette recordó el fugaz pero intenso vínculo que mantuvo con el actual presidente de Boca Juniors allá por 2013 o 2014. Lejos de la discreción, Mónica Farro dio detalles de cómo fueron esos encuentros y explicó, sin filtros, por qué la relación no prosperó más allá de un trimestre.

Farro contó que el ídolo xeneize tuvo que remarla bastante para conseguir su atención. "Estuvo meses buscándome. Me mandaba mensajes, pero yo pensaba que me estaban jodiendo, hasta que confirmé que era él", relató. Una vez concretada la cita, se encontró con un galán clásico: "Me pasaba a buscar por mi casa, me traía flores, bombones, un copado".

Sin embargo, a la hora de la pasión, las cosas no fluyeron como ella esperaba. Mónica fue brutalmente sincera sobre el motivo de la ruptura: "Yo soy muy sexual y él no era tanto. No era malo, pero no era mi estilo. No me gustaba la parte del sexo, que era la que más me importaba", disparó.

Mónica Farro habló de su romance con Riquelme y lo quemó sin filtros.

Dónde se veían

Según su relato, se veían esporádicamente en un departamento de Palermo y, aunque él le aseguraba estar soltero, ella prefería mantener el perfil bajo: "No nos escondíamos, pero yo no quería que nos vieran".