Mónica Farro confirmó su romance con un jugador de Boca: "Me insistió mucho"

Mónica Farro reveló su romance con un jugador de Boca y sorprendió a todos. Qué dijo la vedette uruguaya sobre su romance con uno de los jugadores más emblemáticos del Xeneize.

Mónica Farro es una de las vedettes más reconocidas de la República Argentina. Más allá de que nació en Uruguay, logró hacerse un nombre en suelo "albiceleste" y hace muchísimos años se encuentra entre las principales figuras del mundo del espectáculo. Esto le permitió conocer, entre otras personas, a un importante jugador de Boca Juniors con el cual inició un romance.

Antes de decir el nombre del futbolista de Boca que la conquistó, la uruguaya comenzó recordando su matrimonio con Enrique Ferraro, jugador "charrúa". “Fui una botinera diferente, nunca dejé de hacer nada. En todos los países que viajé con él trabajé más que nunca, hacía televisión. Me casé a los 17 y me separé a los 34. Nunca me dijo ‘no te pongas esto’, salí en tapas de revista, trabajé en un canal de deportes, dabas clases de step, hice de todo… A mi marido no le cocinaba, él concentraba mucho, fui muy distinta”, manifestó Mónica Farro en Desayuno Americano.

Acto seguido, Mónica Farro fue consultada sobre su historia con uno de los jugadores más importantes de la historia de Boca. En efecto, el mismo es Juan Román Riquelme, y sobre él la vedette reconoció: “Puede que haya pasado hace 11 años. Yo estaba soltera, él pasaba por mi casa, me dejaba flores y bombones, me insistió mucho y dije ‘bueno vamos’. Era muy conversador en la intimidad, poco goleador, pero muy conversador”.

Mónica Farro, en la actualidad, mantiene una relación con el personal trainer Leandro Herrera. Comenzaron su romance en el año 2017 y desde ese momento están juntos. Sin embargo, antes de conocerlo, tuvo un affaire con el actual vicepresidente de Boca Juniors y uno de los máximos ídolos del fútbol argentino.

La conmocionante revelación de Mónica Farro: "Casi pierdo la vida"

Mónica Farro fue una de las víctimas del escandaloso robo que se produjo en los camarines de América TV durante una de las emisiones de LAM. La vedette uruguaya fue una de las "angelitas" invitadas de la jordana y quedó envuelta en un enfrentamiento mediático con Morena Rial.

La identidad de los ladrones ya se conoció y el tema quedó en manos de la Justicia. Y si bien se trató de una situación dramática, la charrúa está acostumbrada a hacerle frente a las adversidades. Al menos así lo dejó en claro en el extenso y profundo reportaje que concedió en pasada sábado.

La vedette diálogo con Implacables, el programa conducido por Susana Roccasalvo, y entre otros temas, le preguntaron si logró ahorrar en su extensa carrera teatral. “Lo que pasa es que yo siempre mandé mucha plata para Uruguay para la familia. Yo tendría que haber comprado un departamento antes y se me ocurrió comprarlo ahora que el dólar está muy alto, entonces la plata se me fue un poco”, explicó.

“Yo estoy feliz. A mí me gusta trabajar. Estuve en tantos momentos en los que casi pierdo la vida que no me interesa pensar en el futuro", subrayó y agregó: "Hace poco tuvimos un accidente en Panamericana con mi marido y su hijo, y casi nos matamos”.