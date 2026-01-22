Momi Giardina habló del mal momento que pasó en MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity Argentina está teniendo un notable éxito, liderando el prime time de la televisión argentina. Esto, sin embargo, no lo exime de críticas: en las redes sociales hay quienes cuestionan las actitudes de algunos participantes o la forma de evaluar que tiene el jurado, aunque algunos señalamientos comenzaron a surgir desde exconcursantes del reality.

Uno de ellos fue Esteban Mirol, quien tras quedar fuera del repechaje explotó contra el jurado y Wanda Nara, en una nota que le dio a Intrusos desde Florianopolis. "Lo que me hicieron, lo que yo sentí que me hicieron, me parece que está mal. Si me aceptan que vuelva al repechaje, los que querían vengarse son ellos, quedaron mal. Al pedo quedaron mal. Cuando yo veo que para algunos platos se ponen exquisitos y para el otro es joda, entonces yo digo '¿por qué no es joda para todos?'. Ya que es diversión, vamos a hacer show, pero no vamos a maltratar a la gente. Yo lo sentí no solo hacia mí, lo dijeron otros. Yo sentí que me maltrataron y vi que maltrataron", lanzó con sumo enojo.

Esteban Mirol se mostró sumamente enojado tras quedar eliminado de MasterChef Celebrity.

Además, indicó que no fue el único que se sintió así, mencionado que Momi Giardina una vez eliminada tuvo que ir al psiquiatra. La reconocida comediante fue consultada al respecto por el mismo medio, rememorando un mal momento que vivió durante el rodaje, pero también poniendo paños fríos al asunto.

¿Qué dijo Momi Giardina de MasterChef Celebrity?

En primera medida, la mujer dejó en claro que el concurso le dejó "la mejor experiencia". "No sabés lo que yo me divertí en ese programa. No cocino un carajo y quedó demostrado, pero yo siempre trato de reírme de las cosas que salen mal y de mi fracaso", explicó. Tras ello, sostuvo: "El jurado me parecen unos villanos medios tiernos. De hecho, por momentos pecaba de parecer maleducada de tanto que me reía. No iba a esperar que me digan que mi plato es exquisito cuando era una basofia".

Con relación a los dichos del conductor, declaró: "Soy fan de Esteban Mirol, él estaba re caliente. Lo amo. Él se fue en el primer programa (NdR: fue el segundo eliminado) y ahí yo tuve como un ataquecito de pánico, pero tuvo que ver con la cantidad de cosas que tuve que hacer y, cuando entré, me dio como un ataque de ansiedad por una cuestión personal". "La salud mental es algo que te atraviesa y fue por algo personal, no por algo que haya pasado ahí. Yo lo conté, que fui a la psiquiatra. Se quedó con esa impresión él, lo amo igual. Yo si fuera Estaban Mirol también me voy re caliente", concluyó.