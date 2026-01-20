Un exparticipante de MasterChef Celebrity explotó contra el programa: "Me maltrataron"

Un exparticipante de MasterChef Celebrity denunció que lo maltrataron en el programa.

El repechaje llegó a su final en MasterChef Celebrity Argentina 2025-26. Rusherking, Esther Goris y Emilia Attias se ganaron sus respectivos lugares en la competición, luego de destacados platos a lo largo de la semana. No se puede decir lo mismo de Ariel Pucheta, Evelyn Botto, Walas, Sofi Martínez, Julia Calvo, Luis Ventura y Esteban Mirol, cuyas preparaciones no lograron contentar lo suficiente al exigente jurado conformado por Damián Betular; Donato De Santis y Germán Martitegui, por lo que quedaron eliminados de manera definitiva.

El último de los mencionados no se tomó a bien lo ocurrido, aunque posterior a su salida original también había dejado entrever su enojo por el trato recibido. En esta oportunidad, denunció haber sido maltratado y también que hay deferencias a la hora de calificar las comidas que presentan.

Esteban Mirol durante su participación en MasterChef Celebrity.

¿Qué dijo Esteban Mirol de MasterChef Celebrity Argentina?

En diálogo con Intrusos desde Florianópolis, expresó: "Lo que me hicieron, lo que yo sentí que me hicieron, me parece que está mal. Si me aceptan que vuelva al repechaje, los que querían vengarse son ellos, quedaron mal. Al pedo quedaron mal". Tras ello, señaló que para él fue "una gran desilusión ver a un chef super internacional calificando algunos platos, yo decía '¿pero y esto qué es?'".

"Cuando yo veo que para algunos platos se ponen exquisitos y para el otro es joda, entonces yo digo '¿por qué no es joda para todos?'. Ya que es diversión, vamos a hacer show, pero no vamos a maltratar a la gente. Yo lo sentí no solo hacia mí, lo dijeron otros. Yo sentí que me maltrataron y vi que maltrataron", sentenció.