Moldavsky dijo lo que muchos piensan en la cara de Feinmann: "Todos te dicen"

Roberto Moldavsky no anduvo con vueltas y dijo lo que todos piensan en el programa de Eduardo Feinmann. Cuál fue la reflexión del humorista.

Roberto Moldavsky no anduvo con vueltas y dijo lo que todos piensan en el programa de Eduardo Feinmann.

Roberto Moldavsky no anduvo con vueltas y dijo lo que todos piensan en el programa de Eduardo Feinmann.

Roberto Moldavsky es uno de los humoristas más reconocidos de la República Argentina. Es por esta razón que su palabra cobra notoriedad entre sus seguidores y los oyentes de Radio Mitre, en donde integra el staff del programa conducido por Jorge Lanata. En este ámbito, y bajo el marco del pase entre este envío y el programa de Eduardo Feinmann, el protagonista lanzó una afirmación que mucha gente piensa.

“El mundo se está preguntando desde sus principios qué es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Buena pregunta. La felicidad son las pequeñas cosas digo yo porque estoy circuncidado. Como estoy circuncidado suelo decir este verso para convencer a la que está conmigo. La felicidad está en las pequeñas cosas pero no tan pequeñas”, comenzó diciendo Moldavsky.

Con la atención de Jorge Lanata y María Isabel Sánchez (quien está en reemplazo de Eduardo Feinmann), Moldavsky continuó: "Mi felicidad por ejemplo es llegar a una calle y encontrar un lugar para estacionarse. Todos te dicen, déjalo a cinco cuadras, viste esa gente que te dice... en Belgrano es imposible estacionar, todas las casas tienen garage y a mi hija hace 6 años que no la veo porque no puedo estacionar”.

“Otra felicidad es llegar a la noche a tu casa, tarde y hambriento, y hay una milanesa ahí. Quedó una, los chicos no la comieron, alguien se olvidó. También esas dos porciones de pizza que alguien dejó, por casualidad, porque no las quiso; o te pones un jean que no habías mandado a lavar, metes la manito y hay plata, 100 dólares. Encontrar el celular puede ser otra. ¿Viste cuando decís ‘esta vez lo perdí, esta vez lo perdí'? Avisas que lo perdiste, empezás a repasar tu día, te empezás a putear vos mismo, y de pronto en el auto, en un costado, o abajo la cama aparece”, cerró Moldavsky, compartiendo su pensamiento acerca de lo que (para él) es la felicidad de un ser humano.

Papelón al aire: Feinmann fue a hacer el programa sin pantalones

Eduardo Feinmann tiene su programa Alguien tiene que decirlo por Radio Mitre además de su labor en la conducción por el canal LN+. Justamente, en su ciclo radial ocurrió una situación completamente inesperada para todos que generó todo tipo de reacciones. El periodista salió a trabajar al aire sin sus pantalones.

Días atrás, se viralizó la imagen de Eduardo Feinmann sin sus pantalones habituales con los que hace su programa. "Jamás se vio algo así en Radio Mitre", pusieron en el zócalo sobre ese momento. "Acá se armó una pijamada", lanzó el periodista riéndose de la situación en complicidad con sus compañeros.

Es que Feinmann fue a hacer el ciclo Alguien tiene que decirlo con la camisa puesta pero en pijama, sin la presencia de sus pantalones de vestir que además combinarían con lo que tenía puesto, al igual que sus colegas. "Les recomiendo a nuestros oyentes que miren Mitre HD y mi Instagram porque Rolo Villar se ha convertido en el unicornio azul", señaló sobre su compañero, quien estaba disfrazado.