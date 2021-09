Mirtha Legrand y Nacho Viale, en su peor momento: fuerte interna por un despido en el programa

Un supuesto contrato que la diva se negó a firmar y un despido de una gran amiga de la conductora dejaron la relación en su peor momento.

La relación entre Mirtha Legrand y Nacho Viale no pasa su mejor momento. Esta semana estallaron los rumores de un contrato que el productor quiso que su abuela firme y que ella se negó rotundamente. A su vez, otro foco de conflicto explotó con el despido de una de las personas más queridas por la diva de los almuerzos y todo quedó en suma tensión.

En Intrusos dieron detalles de la interna familiar que se produjo luego de que Juana Viale se hiciera cargo de “La Noche de Mirtha” y “Almorzando con Mirtha Legrand”, y desplazara al histórico equipo de colaboradores de La Chiqui. Rodrigo Lussich reveló que "Adrián Suar le ofreció a Mirtha hacer sus almuerzos sin la productora de StoryLab, que es propiedad de Nacho Viale". Desde el lado del nieto de Mirtha Legrand también "le quiso hacer firmar un contrato a su abuela que decía que ella tenía exclusividad con Story Lab. Y la respuesta de La Chiqui fue 'no querido'".

Sobre este conflicto, al ser consultada por Para ti, la legendaria conductora de los almuerzos indicó: "¡¡Jamás me presentaron un contrato!! ¡¡Nunca!!". Mirtha terminó con esta frase los rumores respecto al contrato. Pero esto no significa que la relación en la familia esté libre de tensiones, porque Nelly Trenti, la histórica locutora que acompañó por tanto tiempo a Mirtha Legrand, se la despidió a pedido de Juana Viale porque "le daba el viejazo", según indican fuentes cercanas al programa. Esta decisión hizo enfurecer a la conductora.

La relación entre Mirtha Legrand y Nacho Viale se encuentra tensa por numerosos entredichos.

Sobre el tema, Mirtha Legrand indicó: "En cuanto a Nelly, lo hablaré con Nacho Viale cuando regrese. Está de viaje actualmente". Lo cierto es que son varias las historias que resuenan entre el clan en dónde habla de restricciones hacia Mirtha e incluso bloqueos en WhatsApp.

Mirtha Legrand bloqueó a una importante periodista en WhatsApp

Mirtha Legrand tiene bloqueada a una periodista de su WhatsApp: se trata de una de las figuras principales en Intrusos, programa de América TV. La periodista se enteró de esto en vivo, cuando una de sus compañeras, Evelyn Von Brocke, contó públicamente cómo se enteró de esto. Por ahora, no se sabe si fue Mirtha quien la bloqueó o si alguien cercano a ella tomó su celular y lo hizo. Además, no es la única persona a la que bloqueó.

Según relataron las periodistas, Legrand notó que algo extraño estaba pasando porque esta periodista no la contacataba hacía mucho tiempo y le consultó a una mujer de su entorno para saber qué podría haber ocurrido. “‘Che, que raro que Funalito no me escriba hace tanto tiempo, ¿qué estará pasando?’, le comenta a esta mujer”, comenzó Evelyn.

“Y la mujer le dice: ‘prestame tu celular’, y descubre que, misteriosamente, alguien bloqueó a esa persona”, continuó la periodista. Ángel de Brito interrumpió el momento para decir de una vez por todas de quién estaban hablando: “Está bloqueada Paula Varela”. Al instante, Varela mostró su celular frente a las cámaras y le pidió una respuesta a Mirtha Legrand: “Señora Mirtha, ¿por qué no veo más su foto? Me bloqueó. No, señora. Desbloquéeme ya”.