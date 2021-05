El duelo de estrellas continúa en la señal del Grupo Clarín.

La interna personal entre Mirtha Legrand y Mariana Fabbiani continúa y da la sensación de que cada vez crece más con el correr de las horas. Ahora, fue la propia nieta de Mariano Mores la que se encargó de alimentar esa disputa a través de un picante mensaje en un posteo en su cuenta oficial de Instagram (@marianafabbiani): "Re Mirtha #AhRe", publicó, acompañado por el emoji de una rosa.

La conductora de 46 años apuntó así a aquellos que la acusan de copiar con su programa Lo de Mariana, por El Trece, el formato de los históricos almuerzos de la diva de 94 años. Por ejemplo, la nieta de Legrand, Juana Viale, fue una de las que disparó contra Fabbiani por estos días, cuando afirmó que "cada uno es libre de crear y de copiar, lo que está mal es negarlo".

Además, Marcela Tinayre, la hija de la ex actriz, opinó que "Mirtha hay una sola" y se preguntó irónicamente: "Ah, ¿ahí también almuerzan? Mirá vos... Algo que nunca se hizo". Para colmo, en los comentarios de la publicación, algunos de los usuarios de dicha red social destrozaron a Fabbiani y otros la defendieron.

El pobre rating del programa de Mariana Fabbiani en El Trece

Hasta ahora, el encendido oficial por parte de Kantar Ibope Media arrojó un promedio muy bajo de entre 3 y 5 puntos. De esta manera, perdió casi siempre en la franja de la mañana contra Flor de equipo, el ciclo que lidera Florencia Peña por Telefe, que suele alcanzar entre 7 y 8 unidades de acuerdo con los mismos registros.

La pelea entre Mirtha Legrand y Mariana Fabbiani

Todo comenzó cuando, en 2018, la diva reveló al aire que la producción comandada por uno de sus nietos, Ignacio "Nacho" Viale, le había ofrecido pasarse al horario que le pertenecía a Fabbiani, algo que no le gustó para nada a esta última.

Más tarde, hace ya un año y medio, la nieta de Mores reconoció que la exactriz "me pidió disculpas por contar algo que no tenía que contar. Yo sé que no hubo una mala intención y pude ser frontal porque es mi personalidad, cuando me pasa algo lo digo. Digamos que soy de las personas que entiende que hablar en caliente no está bueno. Por eso dejé pasar un tiempo y luego lo resolvimos en privado, como corresponde".