Mirtha Legrand se cansó y bloqueó a un periodista de El Trece

Tomás Dente, periodista que integra el equipo de Nosotros a la mañana (El Trece), contó el conflicto que tiene con Mirtha Legrand, con quien no puede comunicarse porque lo "bloqueó" de Whatsapp.

La revelación surgió cuando el conductor del programa, Joaquín El Pollo Álvarez comentó que le gustaría mucho tener un audio de la conductora y le mandó un cariñoso saludo. “A mi me bloqueó Mirtha en WhatsApp”, reveló el panelista, causando la sorpresa de todos sus compañeros, y añadió que nunca pudo ir a ninguna de sus “mesazas”.

“Es que sos muy intenso, Tomi. Yo te amo, pero quizás una señora más grande no te tiene tanta paciencia. Cuando Tomi te quiere sacar un audio, uf...”, disparó Nicole Neumann, analizando los posibles motivos del gesto de la conductora de televisión.

Dente, por su parte, explicó: "Yo la quiero y la admiro mucho, pero a mi me da la sensación de que se equivocó. De hecho, hablé con la producción y me decían que Mirtha, en su momento, no estaba muy ducha con el WhatsApp. Un día estábamos charlando re bien, de hecho me preguntaba por qué no tenía hijo, era una charla tipo 2 de la mañana, súper bien. Charlábamos porque ella es muy cariñosa y amorosa, y al otro día no aparecía más la fotito”.

“Me di cuenta que me había bloqueado y no entendí por qué, porque no hubo nada, ninguna situación tensa. Hablé con los chicos de su producción y me dijeron: 'Tomi, seguramente ella sin querer te bloqueó. Igual la amamos mucho”, concluyó el periodista.