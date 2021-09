Mirtha Legrand se anotó lo que tenía que decir: la foto que lo confirma

Mirtha Legrand regresó a La Noche de Mirtha y se filtró una foto que causó revuelo en Twitter.

Mirtha Legrand volvió a conducir su programa, La Noche de Mirtha, y se filtró una foto del set en las redes sociales, en donde aparece uno de los invitados, Baby Etchecopar, y apoyado arriba de la mesa, un papel en donde Mirtha se había anotado qué tenía que decir sobre las clases presenciales, a modo de recordatorio.

En la foto filtrada, obtenida por La Lupa en los Medios, aparece la hoja en blanco, con la frase: “¡Y los niños sin clases tanto tiempo!”. Un usuario de Twitter la difundió y comentó, irónicamente: “Mirtha Legrand que tiene que indignarse por ‘los niños sin clases tanto tiempo’”. Rápidamente, el tweet se volvió viral y generó indignación entre los internautas por la falta de espontaneidad a la hora de posicionarse políticamente sobre un tema tan trascendente como la educación de los niños.

En este episodio del programa, Mirtha Legrand invitó a Fernán Quirós, Carolina “Pampita” Ardohain, Baby Etchecopar y Jonatan Viale y hablaron sobre la decisión del Gobierno de posponer las clases presenciales y pasar a la virtualidad, ante el alarmante aumento de casos de coronavirus.

Las reacciones en Twitter por el programa de Mirtha Legrand

El rating de Mirtha Legrand, tras su regreso a la televisión

Durante toda la pandemia, La Noche de Mirtha fue conducido por su nieta, Juana Viale, ya que Mirtha Legrand forma parte del grupo de riesgo y decidió quedarse en su casa. Esta semana, volvió a la pantalla y obtuvo un rating 0.3 puntos mayor al programa de Andy Kusnetzoff, PH (Podemos Hablar), un récord conseguido por primera vez desde hace un año y medio atrás, cuando Viale quedó a cargo del programa.

"Qué rara me siento, pero feliz. Feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor... Sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, manifestó.