Mirtha Legrand se aleja de El Trece: filtran a qué se dedicará

Mientras se resuelve cuál será su futuro en la televisión, la histórica conductora Mirtha Legrand podría tener un nuevo trabajo. De qué se trata.

Mirtha Legrand aún no definió su rumbo laboral tras alejarse de El Trece y haber recibido una oferta de América TV, pero una nueva filtración parecería indicar que la legendaria conductora buscaría apostar a un nuevo formato para centennials. De qué se trata.

Quien arrojó la potente información sobre el futuro laboral de Mirtha Legrand fue el periodista Leo Arias en dos tuits que levantaron las sospechas. "MIRTHA ya está libre para negociar con @AmericaTV peroooo en America se apostó fuerte a la programación por ende el presupuesto es bajo para traerla a menos que aparezca un sponsor groso para llevarla al canal", escribió el comunicador en un primer tuit.

¿Mirtha para centennials?

El mensaje cerró con una explosiva primicia sobre el futuro de Mirtha, quien podría aterrizar a una plataforma frecuentada por las nuevas generaciones. "Lo más cercano es que salga en YouTube cuanto antes", anunció Arias, soltando la inesperada noticia.

Por último, Arias señaló que El Trece no daría el brazo a torcer en su oferta por retener a la conductora, aunque ya no existe un contrato de exclusividad entre ambas partes. "La próxima semana me dicen que @eltreceoficial hará una oferta final", tuiteó, cerrando su información exclusiva.

Andy Kusnetzoff reveló por qué cree que Mirtha Legrand está enojada con él: "No me fui bien"

El periodista Andy Kusnetzoff reveló si invitaría a Mirtha y a Juana a uno de sus programas en diálogo con Ciudad y soltó: "Estaría bueno. Con Juana en particular tengo muy buena onda. Con Mirtha, no sé. Alguna vez fui a almorzar. Recuerdo una vez que fuimos con todos los CQC", enunció el presentador de Perros de la Calle.

"La última vez que fui no me fui muy bien, pero por los que habían ido a la mesa. Y justo afuera había un notero y dije: 'la verdad es que me embolé un poco' y no me llamaron más. Pero, tendría muchas cosas para preguntarle a Mirtha, me gustaría", continuó Kusnetzoff sobre el incómodo momento que vivió en la mesa de Legrand hace años.

Andy reveló que nunca se enfocó demasiado en la competencia de su programa con el de Legrand y Viale: "Se trata de hacer un buen programa de tele, no de ganar o perder. Cuando vos ganás pero sabés que lo que estás haciendo es medio choto, no termina siendo una satisfacción".