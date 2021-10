Mirtha Legrand humilló sorpresivamente a Mariano Iúdica: "No, querido"

Mirtha Legrand humilló en público a Mariano Iúdica hace algunos años en San Luis, según contó Ángel de Brito el sábado pasado.

Ángel de Brito contó una insólita situación que vivió hace unos años en la que Mirtha Legrand humilló a Marina Calabró y a Mariano Iúdica. La diva es conocida por no olvidar a quienes la criticaron, así como tampoco se guarda nada de lo que piensa. Invitado a Soy tan biutiful (FM Pop), el conductor de Los Ángeles de la Mañana reveló cómo Mirtha atendió a varias figuras de la televisión en una mesa bien entrada la noche.

Conocedor del medio, Ángel de Brito tiene bien en claro cuándo contar algo y en qué momentos es mejor callar. Además de eso, el conductor de Los Ángeles de la Mañana cuenta con mucha información sobre el mundo del espectáculo y goza de cierto cariño en el ambiente, aunque claro también tiene a sus feroces detractores. Esto mismo le sucede a otras grandes figuras de la televisión. En diálogo con La Barby y Pampito Perelló en Soy tan biutiful, Ángel de Brito contó una insólita anécdota que protagonizaron Mirtha Legrand, Mariano Iúdica y Marina Calabró.

La divertida situación se produjo en San Luis, después de un carnaval en el que la pasaron "espectacular", según contó De Brito. "Volvimos deshechos, a las 3 de la mañana al hotel y estaba lleno de famosos", comenzó contando el jurado de La Academia de Showmatch. Pese al cansancio que evidenciaban los protagonistas de la historia, De Brito siguió: "Nos quedamos todos en el hotel, ya defenestrados, ¿y qué es lo peor que te puede pasar cuando llegás al hotel, ya deshecho, para ir a dormir? ¡Encontrarte a Mirtha Legrand! Ella estaba a las 3 de la mañana impecable, en una mesa, como si estuviese haciendo su programa".

En Soy tan biutiful quisieron saber qué hacía la diva despierta tan tarde y la respuesta de De Brito fue contundente: "¿Qué hacía despierta a esa hora? ¡Charlaba!". Entonces, Mirtha les pidió que se sentaran a la mesa "a tomar algo" mientras les pedía que le contaran chimentos. "Le contábamos cosas del carnaval que se había perdido y ella tiraba muchas maldades", detalló el conductor de LAM. Pampito Perelló lo instó a que contara alguna de estas maldades de la diva, a lo que De Brito accedió.

"Querido, no grite tanto. Hable más bajito", reveló Ángel de Brito sobre cómo encaró Mirtha a Mariano Iúdica. Además, según el propio De Brito, la diva "le empezó a decir cosas venenosas" al conductor de Polémica en el bar, hasta que, cansado de la humillación, Iúdica se terminó yendo de la mesa en la que estaban todos sentados en la madrugada de San Luis.

La humillación a Marina Calabró

"Iba llegando gente y ella los iba incorporando en la mesa, como si fuera el programa de verdad. En un momento, llegó Marina Calabró, la humilló y le dijo: 'Usted es muy mala conmigo, usted me odia, porque dijo tal y tal cosa'", contó el jurado de La Academia. "No, señora", le decía Calabró, según reveló De Brito pero Mirtha no la aceptaba. "No hubo forma", aseguró el conductor de LAM, al tiempo que explicó que la politóloga no dejó la mesa como hizo Iúdica sino que "se hundió en la baldosa". "Mirtha tiene una mirada láser que te hace sentir humillado", cerró finalmente Ángel de Brito