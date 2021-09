Mirtha Legrand, denunciada por estafar a Ricardo Fort: "Miles de dólares"

Grave testimonio contra la diva. Ricardo Fort le habría obsequiado un objeto de altísimo valor para poder ser invitado a su programa. Sin embargo, Mirtha Legrand jamás lo invitó.

En los últimos días, Estelita (exesposa de Luis Ventura) reveló una durísima acusación contra Mirtha Legrand. Y la misma tiene que ver con un episodio que se llevó a cabo hace varios años y recién ahora vio la luz: según la protagonista, la diva habría engañado económicamente a Ricardo Fort. "Varios miles de dólares", lanzó, denunciando de forma realmente contundente a la abuela de Juana Viale. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó?

"En un momento Ricardo le compró una joya muy importante a Mirtha, de varios miles de dólares y le escribió una carta. Sin embargo, la conductora hizo caso omiso. Lío dijo que le regaló una joya muy importante a la señora Legrand, para poder ir a su programa", comenzó diciendo Lionel Pecoraro, en el aire de El Run Run del espectáculo. En ese momento, Estelita aportó su información: "Ahora, hay mucha gente que dice que devolvió cosas de Fort. ¿La señora Mirtha devolvió la joya?".

"No, querida… la debe tener en su alajero", respondió Lio Pecoraro, a lo que Estelita retrucó: "¡Ah! ¡Por eso me quedó! ¡Tantos que devuelven! La señora, que no necesitó de Fort en sus almuerzos, porque tenía sus programas armados y nunca recurrió a él, pese a que Ricardo le hubiese encantado. Ahora, le mandó una joya que quedó, pero la invitación nunca estuvo".

Estelita habló del regreso de Mirtha Legrand a la televisión

De forma contundente, la exesposa de Luis Ventura aseguró no haber observado la vuelta de la diva a El Trece en consonancia con una falta de interés evidente: "Yo la verdad que no lo ví, no es sólo ahora, yo no soy de mirar el programa de Mirtha ni de Juana. Miro otra cosa, o tengo gente y la paso para otra cosa. Disfruto más estando con gente, charlando y demás".

"No pasó nada con ella, yo estuve invitada a su programa y me trató muy bien…pero chicos, yo prefiero el fin de semana disfrutar con mis hijos, con mi nuera, comer cosas ricas en mi casa y charlar. Hacer otras cosas", sentenció Estelita, dejando asentado su pensamiento sobre qué es lo que se debe priorizar un fin de semana en lugar de asistir a la mesaza.