Mirtha Legrand dejó sin palabras a Fátima Florez cuando le preguntó por Milei: "Molestó"

Fátima Florez recibió una fuerte pregunta de Mirtha Legrand por Javier Milei.

Fátima Florez acudió a la mesa de Mirtha Legrand hace algunas horas y allí vivió un incómodo momento por una pregunta de la conductora al aire, en relación a Javier Milei. Esto se dio días después de que la imitadora se refiriera al noviazgo de su expareja con Yuyito González, pocos meses después de su ruptura amorosa con el Presidente de la Nación.

La exparticipante de Bailando por un Sueño salió con el mandatario libertario desde su campaña electoral hasta varios meses después de la asunción del líder de La Libertad Avanza como Presidente. Si bien la relación habría terminado en buenos términos, muchos especulan con una supuesta angustia o resquemores en Fátima por el hecho de que Milei se haya puesto en pareja con Yuyito González.

Fue en ese contexto que Mirtha Legrand le hizo una pregunta a Florez en su programa, que descolocó por completo a Fátima y casi no pudo responderla. “Todo lo que viví en mi vida, lo viví de corazón. No soy muy racional, soy más emocional. Me manejo con el corazón y no me arrepiento de nada. La pasé bárbaro”, comenzó diciendo Fátima. A lo que Mirtha respondió con su consulta tajante: “¿Te molestó que el Presidente te reemplace tan rápido?”.

“¿Reemplazar? Voy a tomar un traguito, porque esto hay que digerirlo. La vida continúa”, respondió Fátima después de tomar su trago de una bebida alcohólica, tratando de ponerle humor a la situación. Rápidamente, Mirtha Legrand cambió de tema y le quitó la presión de encima a la imitadora.

Fátima Florez y Javier Milei.

Qué dijo Fátima Florez cuando cortó con Milei

"Siempre tuve muy en claro no abandonar mi carrera. Tengo un recuerdo simpático, distinto. Creo que me adapté muy bien a la situación. No me voy a hacer la fuerte o la superheroína, no la pasé muy bien cuando me separé", continuó Florez y así admitió que no la pasó bien durante su ruptura con Javier Milei. Y cerró: "Como cualquier mujer que nos esté viendo, que sufrió por amor, que de un día para el otro la vida le cambió: se te cae la mandíbula, se te cae todo. Decís que paso acá, qué hice mal. Crecí mucho, me siento mucho más empoderada como mujer. Que todo lo que pasé mal o triste emocionalmente lo pude capitalizar".

La guerra entre Yanina Latorre y Yuyito González

"Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y de los cuernos. Tiene un master sobre el tema", soltó Yuyito González en su programa. A lo que Yanina respondió: ""Prefiero saber de cuernos y humillaciones y no ser amante de presidentes y tipos casados. ¿Algo más querés que diga de Yuyito? Chupamelá, Yuyito, que seas la novia de Javier Milei no te para decir cualquier pelotudez. Explicame. Se de cuernos, se de humillaciones. Y.. me metieron un cuerno. Lo perdoné. Un polvo. Lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima Yuyo".