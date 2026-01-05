Mirtha Legrand contó la verdad de su historia con Chiche Gelblung: "Dolió"

Mirtha Legrand habló como nunca sobre su enemistad con Chiche Gelblung.

Lejos de los homenajes y balances habituales de fin de año, Mirtha Legrand eligió cerrar su último programa de 2025 con una revelación personal. En medio de su emisión, la conductora decidió hablar de un vínculo con un colega que quedó marcado por el enojo y el desencanto: su histórica distancia con Chiche Gelblung.

“Estoy enojada con él hace años porque sacó unas fotos mías horribles”, aseguró la diva con franqueza, al recordar una imagen captada en una playa de Mar del Plata, donde aparecía junto a su esposo, Daniel Tinayre. Según relató, habían elegido ese lugar justamente para estar lejos de miradas indiscretas.

Legrand reconstruyó la escena con precisión. Contó que Tinayre estaba a su lado, leyendo el diario, mientras ella descansaba al sol. “Nos habíamos ido a una playa lejos, justamente para estar tranquilos”, explicó. Sin embargo, la calma se rompió cuando advirtió movimientos extraños en los alrededores. “De pronto me levanté y vi que en el borde del camino había como unas montañitas, unas lomas digamos, y a través de una loma vi que se ocultaba un fotógrafo”, recordó.

Mirtha Legrand reveló si sigue enojada con Chiche Gelblung

Aunque aclaró que se trata de un hecho ocurrido hace mucho tiempo, Mirtha reconoció que el impacto fue profundo. “Hace años de esto… el rencor se me pasó”, dijo, matizando sus palabras. Sin embargo, inmediatamente dejó en claro que el dolor persistió: “Lo vi una o dos veces y lo saludé porque soy educada, pero me dolió muchísimo”. Sobre el motivo de esa sensación, la conductora fue explícita y no evitó detalles incómodos: “Porque además estaba acostada con la pierna levantada”, confesó, dejando en evidencia cuánto la afectó verse expuesta de ese modo.