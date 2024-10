Mirtha Legrand acorraló a Pietro Sorba: "¿Virgen?"

Mirtha Legrand acorraló a Pietro Sorba

Hace un tiempo que Mirtha Legrand cambió sus clásicos almuerzos por cenas, pero el programa no perdió la esencia y la figura de El Trece sigue tan filosa como siempre. En este caso la víctima fue el reconocido crítico gastronómico Pietro Sorba.

En la Noche de Mirtha además de Sorba, estuvieron en la mesa el actor Mariano Martínez, el periodista deportivo Gustavo López, la modelo y pareja de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa y la actriz y cantante Elena Roger.

Todo comenzó cuando la cocinera Jimena Monteverde ingresó para presentar uno de los primeros platos para los invitados, cuando Mirtha Legrand le señaló entre risas: "Tenés que esmerarte hoy, mirá quién está", señalando al crítico quién sonrió.

Luego la Chiqui le preguntó a Pietro Sorba hace cuanto no asistía a su programa y se llevó una sorpresa con su respuesta: "Nunca vine, estoy particularmente emocionado", reveló ante la atenta escucha de la conductora y el resto de los comensales.

Tras llevarse una sorpresa por la respuesta del crítico gastronómico, Mirtha Legrand reaccionó con la rapidez que tiene acostumbrado a su público. "¡En serio! ¿Eras virgen? Qué divino, sos un amor. Muchas gracias, querido", expresó la diva, provocando la risa de todos los invitados y la cocinera que seguía presente.

Mirtha Legrand fue a fondo con las preguntas en su programa

La incómoda pregunta de Mirtha Legrand a la novia de Macelo Tinelli

Pietro Sorba no fue el único invitado al que Mirtha Legrand puso contra las cuerdas. En la mesa también se encontraba la novia de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa, y la conductora no dudó en ir al hueso.

¿Ya existió el flechazo?, le preguntó la estrella de El Trece a la modelo peruana, a lo que ella confesó: "Me gustó, pero me negué al principio porque sentía que me iba a distraer, esos mandatos que te dicen ‘no te enamores que te vas a distraer, concentrate en tu trabajo’".

Mirtha no se detuvo ahí y la interrogó sobre la posibilidad de un casamiento con el conductor. "No hemos hablado de casamiento, pero estamos viviendo un momento hermoso que queremos disfrutarlo y, si al final no se da, se agradece también el amor. Al final, el amor es lo más importante", detalló la pareja de Marcelo Tinelli.

Además, Milett Figueroa aseguró que está "muy enamorada" de Marcelo, a quien describió como "buen mozo, inteligente, sabio y grandioso". Tras escuchar esto, Mirtha Legrand acotó: "¡Pero es mucho mayor que vos!", dejando sin palabras a la modelo peruana.