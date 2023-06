Millones de dólares: Alejandro Sanz vive un dramático momento que pocos conocen

Se dieron a conocer detalles sobre el mal momento de Alejandro Sanz, justo después de sus tweets que despertaron preocupación.

Alejandro Sanz está pasando por un difícil momento personal. Tras haber anunciado en sus redes sociales que está pasando por un episodio depresivo, se dio a conocer que el reconocido cantante y compositor español estaría viviendo una delicada situación económica. Algunos de sus seguidores especulan con que ambos motivos estarían relacionados y que, en parte, su angustia podría tener que ver con esto. Sin embargo, hasta ahora el artista no brindó demasiados detalles sobre su estado de salud mental.

Semanas atrás, Sanz había publicado un alarmante comunicado en sus redes sociales, en el que les hizo saber a sus fanáticos que estaba pasando por una crisis emocional, mientras se encuentra en plena gira, y que incluso había considerado suspender sus shows. En este contexto, salieron a la luz nuevos datos sobre el calvario que el cantante estaría atravesando en silencio.

Según informó el periodista Antonio Belachi en el programa español Espejo Público (Antena 3), desde hace un largo tiempo se sabe que Sanz tendría una deuda de unos 7,3 millones de dólares con una compañía, de la cual no se sabe el nombre. “Esta noticia ya se conocía desde hacía años, cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha”, comenzó el periodista.

"Él se puso como aval para poder devolver este dinero a una compañía de Florida. Para ello, tuvo que vender esta propiedad porque Alejandro se declaró en bancarrota. Esta propiedad, la vendió por 10 millones de dólares”, detalló Belachi. Según esta información, estas deudas vendrían desde hace años, cuando el artista trabajaba con su representante anterior.

“Él tenía sus cuentas en manos de un administrador, de su hermano, de Rosa Lagarrigue, que era su representante y con quien acaba terminando mal y los tribunales lo condenan a pagarle 4,5 millones de euros. En ese momento, pone la empresa en manos de un directivo de Universal y hacen una reestructuración de todo esto”, sumó el periodista Nacho Gay. Por último, remarcó que existiría "un agujero de 15 millones de euros en esas empresas". "Hacienda le reclama una parte, una empresa de Miami le reclama 7 millones de euros”, cerraron.

Qué dijo Alejandro Sanz en su alarmante comunicado

Semanas atrás, el cantante había publicado en su cuenta de Twitter: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano".

Y agregó: "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual". Afortunadamente, días después hizo otra publicación, en la que se mostró un poco mejor y dijo que no iba a cancelar sus shows.