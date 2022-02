Militó en el macrismo y conducirá el noticiero de El Trece: "Voy a lagrimear"

Un periodista que militó en el macrismo conducirá un noticiero de El Trece. Los detalles a tener en cuenta de la nueva apuesta del canal de Grupo Clarín.

En las últimas horas, una noticia generó revuelo en el mundo de la TV. Un periodista que militó en el macrismo y que tuvo experiencia en el Grupo Clarín fue confirmado como conductor de un noticiero de El Trece. Así lo dieron a conocer Diego Leuco y Luciana Geuna a través del programa Telenoche.

"Queremos contarles algo lindo", comentó Leuco. Y luego Geuna agregó: "Porque cuando hay un día de intensidad periodística, hay que traer a un periodista, a un número uno". Inmediatamente después, las cámaras enfocaron a Luis Otero, que dejó su carrera en la militancia de Juntos por el Cambio para volver a trabajar como periodista del canal ultramacrista.

Con absoluta emoción, Otero manifestó su alegría por regresar al canal en el que empezó hace más de 38 años: "Estamos en casa nuevamente. Sabés que tengo una sensación tan fuerte... Una emoción tan grande de estar acá con ustedes". Y compartió cómo lo recibieron en el estudio: "Saludé a todos los que me encontré por los pasillos, creo que saludé hasta a las puertas; y la emoción me ganó varias veces. No quiero hablar mucho porque me voy a poner a lagrimear".

Luis Otero, de pasado en Juntos por el Cambio, vuelve al noticiero del mediodía de El Trece.

Luego de que Luciana le manifestara su nerviosismo por tenerlo presente en Telenoche, el experimentado periodista que dejó la actividad en la política tras una breve experiencia en Juntos por el Cambio le manifestó: "Si vos tenés nervios, ¡imaginate yo! Estoy como el primer día, el 17 de diciembre de 1983". Asimismo, aseguró que comenzará "un ciclo nuevo, un desafío nuevo" de cara a lo que viene y que contará con "un equipo espectacular que se está armando y que es para el mediodía de El Trece". "Tengo un orgullo tan grande... Esta nueva oportunidad no la esperaba, de ninguna manera. Porque, cuando uno se va de un lugar, por ahí la vida no te da la oportunidad de volver", añadió, feliz por la chance que volvió a tener en el periodismo.

"Tengo el agradecimiento enorme para con esta casa que me vuelve a dar lugar. Me siento muy honrado", señaló. Finalmente, y mirando a la cámara, le dedicó un mensaje a los televidentes: "Estoy muy honrado de volverte a ver a vos en casa, desde este lugar en el que estuve tantos años y en el que, prometo, voy a estar los años que me permitan, dando lo mejor posible de mí; comunicándote de la mejor manera posible las noticias, contándote lo que vos necesitás saber para que este país sea mejor". Y concluyó con un mensaje a tono con el macrismo: "Desde acá, desde este lugar, defendiendo la República, la libertad de prensa y de expresión".

La experiencia de Luis Otero con el macrismo: cómo fue su paso por Juntos por el Cambio

Luis Otero decidió abandonar los mediodías del noticiero de El Trece en marzo de 2019, cuando optó por dedicarse a la política. El periodista y conductor se metió de lleno en el macrismo y militó en Juntos por el Cambio, donde se mostró motivado con la idea de postularse como intendente de Avellaneda, ciudad en la que vive desde pequeño.

"Después de estos 35 años en esta casa, porque este canal es mi casa, voy a empezar a trabajar por mi casa de toda la vida. Hace 56 años que vivo en Avellaneda, desde que nací. Conozco Avellaneda y a sus vecinos, vivo en la casa donde se crió mi madre, y me crié yo y también mis hijos. Nunca me mudé de ahí, y lo que siempre quise hacer fue servir a los demás", comentó en aquella oportunidad. Y agregó cuáles eran sus objetivos: "Lo que quiero es servir, ya no me alcanzaba con contar lo que pasa, lo que quiero es hacer cosas para poder construir una Avellaneda mejor. Hay que trabajar para cambiar las cosas".

En agosto de 2021, y tras conflictos con varios miembros de la UCR de Avellaneda, Luis Otero dio el portazo: se marchó de Juntos por el Cambio, donde dijo que tenía "diferencias esenciales, acumuladas e inaceptables", por lo que su experiencia en la política claramente no fue buena.