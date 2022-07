Mica Viciconte habló de las internas con Ariel Rodríguez Palacios: "Soy frontal"

Mica Viciconte rompió el silencio y habló de su relación con Ariel Rodríguez Palacios. Ambos son parte de Ariel en su salsa, ciclo que se emite por Telefe.

Mica Viciconte se refirió a las polémicas palabras de Ariel Rodríguez Palacios en su programa de Telefe, en donde pareció ningunearla tanto a ella como al periodista Nicolás Peralta.

Lejos de esquivar el tema, Mica Viciconte fue directa sobre su postura. En diálogo con Por si las moscas, la influencer y pareja de Fabián Cubero aseguró: "A veces me quieren armar un perfil... Yo soy una persona frontal, tengo mi carácter, pero de ahí a que tenga mala relación...”.

“En un equipo tenés que tener química. Y la realidad es que fue una reunión súper linda, distendida. Todos por supuesto estábamos un poco tensos porque él es el conductor, nosotros no sabíamos cuándo teníamos que hablar y cuándo no, y después fue todo fluyendo. Tengo la mejor relación y creo que eso se transmite, por eso a veces digo, ‘¿por qué tienen ganas de ensuciarme?’”, agregó Mica Viciconte, molesta por las internas que se crearon a su alrededor.

El enojo de Mica Viciconte con quienes la tildan de "conflictiva"

Molesta con las personas que le crearon una fama "conflictiva", Mica Viciconte lanzó: "¿Por qué no llaman a Masterchef a preguntar, o a Incorrectas, donde trabajé con Moria, o al Bailando, el Cantando a ver cómo soy? Si fuera tan conflictiva no me llamarían. En las competencias nos cagamos de risa. Él es re competitivo, no le gusta perder. Esta bueno porque le ponemos un condimento más al programa”.

Para cerrar las internas con Ariel Rodríguez Palacios, las cuales fueron creadas por terceros (de acuerdo a sus palabras), Mica Viciconte añadió: “Ariel tiene un humor bastante parecido al mío, un humor más seco, más frío. No hay ningún tipo de mala relación en la parte laboral, nos llevamos todos súper bien y nos está yendo muy bien que creo que es la parte más importante. Estamos muy felices. Estoy muy feliz de estar trabajando".

Ariel Rodríguez Palacios menospreció a Mica Viciconte en vivo

Ariel en su salsa cumplió un mes en Telefe y Ariel Rodríguez Palacios abrió la emisión especial con un duro comentario para Mica Viciconte, su compañera en el set de televisión. Sin filtro, el chef lanzó un comentario despreciativo y destapó una olla de sospechas en torno al vínculo que tendría con la influencer.

El cocinero manifestó su alegría por volver a la televisión, aunque también mostró su disconformidad con el equipo de trabajo que le tocó para animar el magazine gastronómico. "Hace un mes que estamos acá en Telefe. Gracias a la gente que está en sus casas porque sin ella no existimos", indicó.

"Un mes pasó rápido, lo que quiere decir que la estamos pasando muy bien", sumó el panelista de farándula Nicolás Peralta, rápidamente contradecido por Palacios. Sin filtro, el chef cortó el clima con un fulminante "a mí me pareció eterno". "¿Si la estoy pasando bien? Sí, siempre la paso bien en la tele. El equipo fue sorpresivo. Vamos a decir las cosas (como son)… te dicen vas a estar con una chica que se llama Mica, ¿cuál? ¡Nooo!", arremetió.