Mica Viciconte ganó MasterChef y Nicole Neuman tuvo una explosiva reacción: "No quiero"

Mica Viciconte le ganó la final de MasterChef Celebrity 3 a Tomás Fonzi y las hijas de Fabián Cubero la visitaron en el programa de Telefe. Qué dijo Nicole Neumann al respecto.

MasterChef Celebrity 3 terminó de gran manera para Mica Viciconte, que le ganó la final del programa de Telefe a Tomás Fonzi. Curiosamente, en la última gala del reality, la participante recibió la visita de su pareja Fabián Cubero y de las hijas que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann. Como consecuencia, y consultada en América TV, la modelo, conductora y actriz tuvo una picante reacción al respecto.

"Nunca la vi tan enojada y caliente", anticipó el reportero de A La Tarde que le hizo la entrevista a Nicole. Justamente, en la nota, le consultó: "Nicki, escuchame una cosa, ¿no te llegó ninguna notificación de Cubero o nada?". Y la protagonista indicó: "Ay, chicos, de verdad que no hablo más de pavadas. Estoy en un momento tan lindo... aparte, diga lo que diga, dicen cualquier cosa".

"La verdad ni idea... yo estoy viviendo un momento divino laboral y amoroso", agregó la modelo. Inmediatamente después, el periodista le consultó acerca de la visita de sus hijas a Mica Viciconte en el programa de cocina: "¿Qué sentiste cuando viste a tus hijas en MasterChef?". Curiosamente, respondió: "No la vi, no miro tele... no tengo idea".

Mica Viciconte recibió la visita de Fabián Cubero y las hijas de Nicole Neumann en MasterChef Celebrity 3,

Para colmo, y como si fuera poco, otro de los reporteros le consultó: "Se dice que vos te vas de vacaciones justo en los días del nacimiento del hijo de tu ex (Fabián Cubero)". Con un tono bastante picante, y tratando de desviar el foco del tema, señaló que se irá de viaje para acompañar a su pareja: "No sé qué dijeron, yo me voy de viaje a acompañar a Manu (Urcera) que corre en Europa hace un montón".

Nicole Neumann y la posibilidad de ser madre nuevamente: qué dijo al respecto

El periodista de América TV le preguntó a Nicole Neumann si tiene pensado ser madre nuevamente, aunque con su actual pareja, Manuel Urcera. "¿Hay ganas de ser mamá de nuevo?", indagó el reportero. Con un poco de suspenso, "Nicki" aseguró que no descarta dicha posibilidad: "Veremos, puede ser".

Las reacciones de las redes tras la visita de las hijas de Nicole Neumann a MasterChef Celebrity 3 para apoyar a Mica Viciconte