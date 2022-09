Mica Viciconte confirmó la peor noticia sobre Cubero: "Hubo problemas"

La influencer se refirió a los rumores de crisis con su pareja y contó la verdad detrás de la historia.

Mica Viciconte se sinceró sobre los rumores de crisis con Fabián Cubero y confirmó que "hubo problemas". A cuatro meses de haberse convertido en padres de Luca, parece que la pareja vivió un tenso momento y tuvieron que tomarse el tiempo de hablar y aclarar las cosas.

La influencer y ganadora de MasterChef Celebrity 3 encontró el espacio para hablar de la situación en Ariel en su Salsa (Telefe), programa del que es panelista. Precisamente, uno de sus compañeros le consultó sobre los crecientes rumores de crisis de pareja amorosa con "Poroto" Cubero y ella decidió contar la verdad de la historia.

"¿Ya volvió de Brasil el muchacho?", preguntó Ariel Rodríguez Palacios, el conductor del ciclo. Fue entonces cuando Viciconte aclaró la situación. "Sí, ya volvió, aunque no llegó en horario y fue todo un caos. Hubo problemas en casa", explicó sobre el tenso momento que atravesó la pareja.

"Llegó tarde y fue todo un caos. No sabés lo que fue anoche nuestra casa; un quilombo. El vuelo salió tarde y eso descompaginó todo", explicó Mica Viciconte al respecto. En este marco, Nico Peralta le dio el lugar a que contara públicamente si estaban atravesando una crisis de pareja, pero la panelista fue contundente. "No, no hay crisis ni pasa nada. Estamos muy bien, bárbaros", sentenció.

Mica Viciconte mandó al frente a Cubero con un detalle desconocido: "Me va a matar"

Mica Viciconte expuso a Fabián Cubero al contar un dato poco conocido sobre él frente a todos los televidentes de Telefe. Pese a que hace muchos años que se encuentra en pareja con el exfutbolista de Vélez, la influencer siempre prefirió mantener los detalles de su relación en privado, pero recientemente habló en profundidad del debate que tuvieron a la hora de nombrar a Luca, el hijo que tienen en común.

La situación se dio en Ariel en su Salsa, programa del que Viciconte es panelista. Desde que comenzó a trabajar en el programa de cocina que se emite en la mañanas de Telefe, la campeona de MasterChef Celebrity, reveló muchas situaciones cotidianas que le toca vivir con su bebé, quien nació el pasado 6 de mayo. Precisamente, en una de las últimas emisiones del ciclo, Viciconte contó cómo eligieron el nombre del niño, pero se le escapó un dato sobre Cubero que nadie esperaba.

"Luca tiene un único nombre. Nosotros no usamos nuestros segundos nombres, son al cuete y quisimos simplificarle la vida", explicó Viciconte. Luego añadió: "Siempre quise llamarlo Luca, se lo planteé a Fabi y a él le gustó de una. Es un nombre simple, fácil".

En ese sentido, Mica reveló que no quiere que su hija crezca con un nombre que no va a utilizar, pero para ejemplificar la situación se le escapó el segundo nombre de Cubero. "Tanto Fabi como yo tenemos segundo nombre y nos pareció que lo mejor era ponerle uno solo. Soy Micaela Lorena Viciconte y él es Fabián Alberto Cubero", lanzó la influecer. Rápidamente se dio cuenta de su error y remató: "¡Uy, me va a matar!".