Mia Khalifa rompió el silencio y dijo lo que nadie esperaba sobre Julián Álvarez: "Estoy"

Mía Khalifa habló en medio de los rumores con Julián Álvarez.

Julián Álvarez estuvo en el foco de la prensa de espectáculos en los últimos días debido a los rumores de romance con la modelo Mia Khalifa. En ese contexto, la celebridad de redes se pronunció sobre estas especulaciones de medios y portales internacionales de manera contundente y reveló la verdad.

Khalifa es una actriz pornográfica de 31 años oriunda de Beirut, Líbano, que comenzó su camino en la industria del porno en 2014, cuando en solo dos meses se convirtió en la figura más vista de la plataforma PornHub. En los últimos días, portales reconocidos como The Sun, A Bola de Portugal, Ok Diario de España e Il Messaggero de Italia indicaron que esta celebridad tendría una relación amorosa con el futbolista Julián Álvarez.

"Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre", soltó Khalifa desde su cuenta oficial de Twitter, en un descargo contundente sobre los rumores. Por su parte, Álvarez seguiría en pareja con María Emilia Ferrero, con quien convive.

Julián Álvarez, sobre su experiencia en la Champions Leage

“Es difícil, porque es la Champions League siempre la querés ganar, como lo hemos hecho la temporada pasada, pero no... Tenemos que ser fuertes, tenemos la chance de ser campeones una vez más con la Premier y la FA Cup. Vamos a tratar de ganar todos los partidos. Dependemos de nosotros y, si podemos ganar, podemos ser campeones otra vez”, explicó Julián Álvarez en medio de una entrevista con Sky Sports en la que demostró su nivel de inglés fluido.

Julián Álvarez.

Atlético de Madrid presiona para quedarse con Enzo Fernández

De acuerdo con algunos portales españoles, el ex Benfica y Defensa y Justicia está en la órbita del "Aleti" para la segunda mitad de la temporada a partir de enero del 2025. Sin embargo, Chelsea no quiere cederlo ya que hace casi dos años le abonó 120 millones de euros al club portugués por su fichaje. El mediocampista de 23 años no pasa por su mejor momento en la entidad de Londes: perdió el lugar por sus últimos bajos rendimientos y tal vez desee cambiar de aire hasta por motivos familiares, ya que se acaba de separar de su esposa Valentina Cervantes, madre de sus hijos Olivia (4) y Benjamín (1).

En este contexto, el futuro de "Gardelito" en Inglaterra es incierto, aunque las posibilidades de que se marche a préstamo ahora mismo son muy bajas. El hecho de que el conjunto londinense no juegue la Champions League y el elenco rojiblanco sí participe de dicha competencia es otra puerta que se le abre al Atlético. Además, podría "arroparlo" mucho mejor por diferentes motivos: hay otros cinco compatriotas en la plantilla y hasta el propio DT. El idioma y el clima son otros factores que, si bien son extradeportivos y secundarios, también pueden llegar a incidir en la decisión del joven volante. Así y todo, lo más probable es que si se va de Chelsea sea recién en julio del 2025.