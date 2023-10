Mercedes Morán confesó lo más tétrico vivió: "Encontré otra mano"

Mercedes Morán recordó el momento más terrorífico que vivió en su vida, cuando debutó en un teatro y un espíritu se contactó con ella.

Mercedes Morán es una actriz que cuenta con una amplia trayectoria en la industria del teatro, el cine y la televisión. Sin embargo, lo que ninguno de sus fanáticos sabía es que el día en el que debutó en el teatro vivió una terrorífica experiencia que la marcó para siempre. La artista contó detalles sobre este extraño episodio que vivió durante su visita al programa de Fer Dente, Noche al Dente (América TV), y su relato estremeció tanto a los espectadores como al conductor del ciclo.

En medio de una larga conversación sobre su carrera artística, su presente profesional y sus proyectos a futuro, Morán sorprendió a Dente al confesarle la escalofriante historia del día en el que se subió a un escenario por primera vez. Luego de que el presentador le preguntara si creía en los fantasmas, la actriz declaró: "Me han pasado cosas extrañas. Vas a tirar mi prestigio a la mierda...".

"Pasó una cosa muy preciosa el día que debuté en teatro. La primera vez arriba de un escenario en el teatro Payró, estaba Jaime Kogan, que era el director de ese teatro, una persona súper realista", comenzó. "Compartíamos el camarín con las otras actrices y terminó el espectáculo, primera vez que sentía un aplauso hermoso, y se llenó el camarín de gente que venía a saludarnos, y no me habían dado tiempo a cambiarme, yo estaba con el vestido del personaje. Entonces agarré mi ropa, y me fui al baño, que estaba en la parte de arriba del escenario", recordó.

Fue entonces cuando se encontró a solas, en una sala completamente oscura, y sucedió algo que nunca olvidará. "Subo para cambiarme porque no quería saludar con el vestidito del personaje, y empiezo a meter la mano para buscar la llave de la luz y encuentro otra mano", continuó. Sin embargo, explicó que en ese momento no se asustó, ya que pensó que era el asistente de dirección.

"Y digo '¿sos vos? estoy buscando la luz'. Y nadie me contestó. Lo veo al asistente abajo. Prendo la luz, no había nadie. Y volví pálida, y Jaime Kogan me vio, y me dijo: '¿Qué te pasó?'. Le conté y me dijo: 'Quedate tranquila, es una bendición'", siguió Mercedes, aún conmovida. Antes de cerrar su historia, explicó que en aquel teatro existía una extraña leyenda: "Parece que en ese teatro estaba esta historia de que había una actriz que cada tanto hacía alguna seña y me dijo 'es una buena señal'".

La extraña experiencia de Mercedes Morán en el parto de su hija: "Hablé tres idiomas"

Esta no es la primera vez que Morán vive un suceso sobrenatural. Años atrás, cuando nació su primera hija, vivió un llamativo episodio en el momento del parto. “Hice un pujo o dos pujos, al tercer pujo me desvanecí. Y cuando me desperté me hicieron las preguntitas: ¿Quién sos? ¿Cómo te llamas? Bueno, las contesté. Y tres días después, cuando ya estaba por salir de la clínica con mi beba, aparecen el médico, el partero, mi marido y mi terapeuta”, contó la estrella de El Reino en una entrevista con Caja Negra.

Luego, contó lo que le dijeron los médicos: "Bueno, queremos contarte una cosa, no te asustes, pero el otro día, cuando estábamos preguntándote contestaste, hablaste en inglés fluido, francés fluido y esperanto". Lo más raro de todo es que Morán no hablaba ninguno de esos tres idiomas. "Yo no hablo ni francés, ni en inglés. ¿Y qué ese esperanto? Ahí me enteré que una lengua muerta, qué sé yo. Hablé tres idiomas, y lo supieron porque uno de los de las personas que estaba en la sala asistiendo los hablaba. A mi marido le preguntaban cosas como '¿ella lee mucha literatura de ficción o ve muchas películas? No. Así que bueno, son experiencias de una conciencia alterada”, cerró.