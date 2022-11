Melody Luz escrachó a El Trece por El Hotel de los Famosos: "Hay muchas cosas que no saben"

Melody Luz hizo un fuerte descargo contra El Hotel de los Famosos y El Trece por la pésima experiencia que vivió. Además, aseguró que su salud mental quedó deteriorada.

Melody Luz, exparticipante de El Hotel de los Famosos (El Trece), hizo un fuerte descargo en sus redes sociales contra la producción del reality y confesó que haber participado del programa le afectó la salud mental.

Melody es bailarina e influencer, pero tuvo su gran salto a la fama con El Hotel de los Famosos. Debido a su romance con Alex Caniggia, fue una de las que más expuesta estuvo en los medios durante su pasaje por el reality. Meses después de su finalización, confesó que le pasó muy mal y que hay muchas cosas que el público todavía no sabe.

"'Ay, me vi todos los episodios de El Hotel de los Famosos...'. 'Ay, El Hotel de los Famosos... Basta del Hotel, de esa mierda. Si supieran cómo me dejó la salud mental ese reality de la edición...", dijo la mediática en un video subido a sus historias de Instagram. Además, agregó que cuando sufrió un accidente dentro del programa, nadie se preocupó por ella.

"Ah sí, cierto que me fui con 7 puntos en la pierna y se re ocuparon de mí... Por eso, tendría que estar agradecida, RE", se quejó. Más allá de que el reality le sirvió para impulsar su carrera y para conocer a Caniggia, aseguró que se arrepiente de haber participado: "Obvio que ahí conocí al amor de mi vida y me conoció más gente pero nunca más me metería a un reality".

"¿Por qué? Explicalo, porfa", le pidió una seguidora. Melany adelantó que dentro de muy poco tiempo, sacará a la luz su historia en un video de YouTube. "Lo estoy armando para subir a YouTube. Hay muchas MUCHAS MUCHAS cosas que no saben. Y ya saben, siendo mujer y 'nueva' en el ambiente, tenés que cerrar el orto, viste, pero no más", concluyó.

Los rumores de embarazo de Melody Luz

Recientemente, Alex Caniggia publicó una foto de Melody en bikini en Marbella y escribió: "Se viene". En la imagen, se podía ver a la bailarina con el vientre bastante abultado y sosteniéndoselo con ambas manos. Más tarde, la hermana de Alex, Charlotte Caniggia, negó los rumores en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

"¿Es verdad que Melody Luz está embarazada?", le preguntó Marian Farjat. "No, no es verdad", respondió Charlotte. "Me lo contó un pajarito, a mí...", insistió Marian, pero la mediática lo negó hasta el final. Cabe destacar que meses atrás, Melody había dicho que le gustaría tener mellizos con Alex pero que todavía era muy pronto.