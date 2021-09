Maximiliano Guerra habló con Patricia Bullrich y bajó su candidatura: la propuesta que recibió

De cara a las elecciones legislativas de 2021 en Argentina, Maximiliano Guerra brindó los motivos por los que bajó su candidatura en la oposición, luego de que lo hiciera Patricia Bullrich.

Maximiliano Guerra tomó la decisión de no participar activamente en la política argentina, al menos de cara a las elecciones legislativas de este 2021. Así lo reveló el propio bailarín, quien además brindó sus motivos durante la entrevista con A la tarde, por América TV. "Hablé con Patricia (Bullrich) y me bajé de la candidatura", reconoció uno de los defensores más acérrimos de la oposición dentro del ambiente artístico.

El bailarín y coreógrafo de 54 años detalló que desde joven le "interesó mucho la política, desde adolescente" y explicó: "Siempre estuve convencido de que nos tenemos que involucrar para mejorar la sociedad donde vivimos. Estábamos en un camino con Patricia Bullrich de entrar a la legislatura, de entrar en Diputados y armar una lista, pero cuando Patricia se bajó yo tuve una charla muy importante con ella".

"Y me propone: o sigo como postulante para la Legislatura o me voy con ella a recorrer el país, que me parece que es lo que tenemos que hacer", puntualizó Maximiliano Guerra, porque según él "hay que cambiarle la cara a la política, que los políticos estén cerca de la gente. No hay que pensar la política como un puesto, como una banca, hay que pensarla desde el llano: ir a los supermercados, ir a ver lo que necesita la gente como se pueda".

El artista remarcó que por ahora desea "conocer la idiosincracia de cada provincia y ver cuáles son las necesidades que tiene el país en general, para quizás estar en 2023". Y agregó: "Lo que más me interesó a mí fue lo social y por eso me acerqué a la política. Nadie tiene muy en claro en qué camino está la Argentina, que es lo peor".

Maximiliano Guerra cruzó a Raúl Rizzo

El activista de PRO Social criticó al actor kirchnerista, que aseguró que "para cambiar de verdad, el Gobierno tiene que armar una revolución armada", y opinó que eso "es algo peligroso, conociendo a nuestro país". Al respecto, amplió: "Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con el mensaje que damos... Tenemos que tener en cuenta qué hicimos bien y qué mal".

Además, se alejó de la comparación sin fundamentos entre la realidad de su país natal y la de Venezuela: "No tomemos clichés como posibilidades certeras".

Maximiliano Guerra, junto con Patricia Bullrich, Florencia Arietto y Hernán Lombardi.

Maximiliano Guerra y la opinión de María Eugenia Vidal sobre el porro en Palermo y en las villas

Acerca de la desafortunada frase de la primera precandidata a diputada de Juntos en la Ciudad de Buenos Aires, el bailarín señaló: "No todos los del PRO estamos de acuerdo en todo lo que se dice y eso es lo más interesante, porque cuando tenés esa diversidad de opiniones es cuando más podés crecer".

"Yo no estaría en una campaña hablando de qué es lo que hay que legalizar o no. Lo primero que tenemos que ver es cómo les damos de comer a los chicos que tienen hambre, cómo les damos educación a los chicos, cómo le damos conectividad a esas escuelas que están alejadas de la Ciudad", completó Guerra.