Mauro Szeta y Paulo Kablan supieron mostrarse como grandes amigos en diferentes medios. Ambos periodistas de policiales, se ganaron su lugar en importantes programas. De hecho, uno reemplazó al otro cuando Szeta decidió irse de Telefe para pasar a América TV. En ese punto, aparentemente, se encuentra la actual diferencia entre ambos.

Entrevistado por Infama, Mauro Szeta parece haber mostrado cierta disconformidad con el accionar de Paulo Kablan al momento de reemplazarlo en El Noticiero de la Gente. Es que el sucesor no habría llamado al miembro original del programa para comentarle que él había sido elegido, y esto habría generado rispideces.

"No es un problema mío, cada uno elige lo que quiere. Es respetable, yo me fui de un laburo y que él lo haya agarrado está todo bien", aseguró Mauro Szeta. Luego, la periodista que entrevistó al confeso hincha de Estudiantes de La Plata preguntó: "¿Te hubiese gustado un llamado diciendo 'me ofrecieron esto'?"

La respuesta de Mauro Szeta, si bien no tuvo demasiadas palabras, fue contundente: "Bueno, pero yo me fui de vacaciones. No es grave, grave son otras cosas. No veo nada extraño ni nada profundo en el asunto". Cabe destacar que, en los últimos días, se confirmó otro cambio en el programa de Telefe: Sol Pérez se sumará al equipo en lugar de Luly Illbele, quien (dicen) tomó con mucha tristeza esta decisión del canal.

Sol Pérez, nueva integrante de El Noticiero de la Gente

Se confirmó el futuro laboral de Sol Pérez. La famosa panelista fue convocada nuevamente por Telefe para formar parte de un ambicioso ciclo pero, lamentablemente, para que ella obtenga el puesto, se conoció que otra figura tuvo que abandonar el canal.

La reconocida influencer pasará a formar parte del equipo de El Noticiero de la Gente, conducido por Germán Paoloski. Fue la periodista Karina Iavícoli quien dio más detalles sobre el tema en Infama (América TV). "Va a hacer espectáculos de importancia", precisó la panelista de espectáculos sobre el rol que ya cumple Pérez en el ciclo de Telefe. Sin embargo, más tarde, Paula Varela contó que este nuevo puesto tiene sus consecuencias: otra figura quedó sin trabajo para darle el lugar a Sol, quien iba a sumarse este lunes 14 al programa, pero se postergó.

Al parecer, la figura que ocupaba el rol de noticias de espectáculos en el ciclo fue desvinculada para darle lugar a Sol: Luly Illbele, quien estaba reemplazando a La China Ansa, se quedó sin su puesto de trabajo. La periodista estaba ocupando el lugar de su colega, quien se tomó la licencia por embarazo, y aparentemente estaba muy ilusionada con seguir en el canal. Sin embargo, recibió la noticia que la dejó "devastada".