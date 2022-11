Mauro Szeta reveló lo peor de su trabajo en Telefe: "Me liquida"

El columnista de policiales de televisión habló sobre cómo lo afecta su profesión en su vida privada. Mauro Szeta contó cómo hace para contar historias tan crudas en los medios.

Mauro Szeta dio a conocer la coraza que tiene que ponerse día a día para hablar sobre atrocidades que ocurren en diferentes puntos del país. El columnista de policiales reveló cómo lo afecta su profesión.

"Hay que tener el cuero duro, porque estás contando historias muy dramáticas, muy conmovedoras, a veces horrendas. Tenés el cuero muy duro", comentó María Laura Santillán en medio de una entrevista a Szeta en Infobae. "Sí. Se me traslada muchas veces a mi salud inevitablemente. Toda esa tensión de contar lo oscuro, que no es lo mismo que vivirlo. Es una gran diferencia", respondió el panelista de Cortá por Lozano.

Szeta aseguró que atraviesa y conecta cada situación que relata en su trabajo pero aclaró: "Mucho peor es ser la víctima real de un hecho. Uno es un comunicador. Me duele escuchar la historia de una mujer a la que le mataron a un hijo, me liquida, no puedo dormir, termino reventado a pesar de que lo hago hace 30 años. Pero no dejo de decir 'No me tocó a mí'".

"Me agarra mucha gente y me dice: loco, ¿pero no te gustaría aflojar un día? Es cierto que tenés que tener un cuero particular para vivir de esta manera. Me atrae. Me genera la misma adrenalina, la misma intensidad el caso de ayer que el de hace 10 años", enunció el periodista casado con la fiscal Clarisa Antonini sobre su pasión por su trabajo y la cantidad de horas que le dedica. Y concluyó: "Me parece que tiene el mismo nivel de tensión y de interés y de compromiso un caso que pasa en los sectores medios altos o un caso que pasa en la marginalidad, para mí todas son historias contables. Y el placer de poder ayudar a la gente".

Mauro Szeta habló sobre el caso de María Marta García Belsunce

"Es tan burda la investigación que empezó con un “no culpable” llevado a juicio, sentenciado, condenado, 7 años preso. Si Pachelo fue, como creen los fiscales, que el tribunal demuestre que tiene elementos de convicción", comenzó su análisis el especialista en policiales, con indignación.

En tanto, el periodista relató cuál fue el diálogo que mantuvo con el viudo: "El mismo Carrascosa me dijo una vez: si se demuestra que es Pachelo como creemos nosotros, ojalá lo hagan con pruebas. El inocente, para mí es amplio el significado de la palabra, es aquel que es juzgado sin pruebas y condenado".