Masterchef Celebrity sigue dando que hablar por fuera de lo que ocurre en el set de grabación. En esta oportunidad, quien se sumó a la ronda de opiniones fue Mauricio Asta, uno de los jurados de El gran premio de la cocina, el otro certamen de cocina de éxito en El Trece.

Durante una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el reconocido pastelero fue consultado por las declaraciones de Guillermo Calabrese, quien había cuestionado la elaboración de uno de los platos de Vicky Xipolitakis. “Esto es mágico, una bondiola en tres minutos”, subió el ex conductor de Cocineros Argentinos en su cuenta de Instagram, con una mueca de burla que reforzaba la ironía.

Asta cuestionó la sospecha de su colega. “Guillermo se fue de la tele y se olvidó lo que es la tele. La tele es un show. Que me diga que es un show que está guionado... Chocolate por la noticia”, contó el responsable de La Pastelería apelando a un juego de palabras gastronómico, y amplió su concepto. “Hay un orden en la tele, se juega a que todo es natural, y al más espontáneo y natural, la gente lo percibe y lo aplaude", añadió.

“Es una opinión personal, pero veo que le falta cocina, y por eso los jurados quedan medio desdibujados y no dan devoluciones muy elocuentes de los platos. Esto tiene que ver con el formato, es un Masterchef de celebridades, personajes muy conocidos y se requiere ese respeto de dejarlos brillar en sus actuaciones”, analizó Asta y volvió sobre los dichos de Calabrese. “No sé la interna, si está guionado o lo que dijo Calabrese como para corroborarlo o no. Masterchef es un espectáculo exitoso en todo el mundo, cada país tiene su formato, con su jurado y sus concursantes, sean amateurs o celebridades, tiene mucho éxito y el rating lo explica”, concluyó.

El éxito de Masterchef Celebrity

Desde su debut el 5 de octubre pasado, Masterchef Celebrity se convirtió en el programa más visto de la televisión, con picos de más de veinte puntos de rating en sus galas de eliminación y sus participantes se vuelven tendencia en las redes sociales. En cuatro semanas de competencia, fueron eliminados el actor Nacho Sureda, los cantantes Martín Mono Fabio y Patricia Sosa y el humorista Roberto Moldavsky.

En los próximos episodios, el programa contará con algunos cambios. No estará Xipolitakis en pantalla ya que dio positivo de coronavirus, al igual que su hijo de casi dos años. Su lugar lo ocupará Christian Sancho. “Tengo mucha expectativa. No sé cocinar, lo hice muy pocas veces, por necesidad o desarraigo. Pero vamos a poner pasión, garra y entrega, es la única que me queda”, dijo el actor a Teleshow.

Quienes tampoco estarán porque también tuvieron COVID-19 y ya fueron dados de alta son el Polaco, cuyo reemplazo será Natalie Pérez y Germán Martitegui, cuyo espacio en el tribunal estará a cargo nada más ni nada menos que de Dolli Irigoyen.