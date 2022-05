Matilda Blanco y Sabrina Carballo a los gritos en El Hotel de los Famosos: "Mosquita muerta"

Las artistas se enfrentaron entre amenazas y acusaciones en la instancia de repechaje del reality show.

La semana de repechaje empezó con mucha polémica dentro de El Hotel de los Famosos. En este contexto, varios participantes se enfrentaron luego revelar varias internas del programa durante su tiempo fuera de las instalaciones. Precisamente, Matilda Blanco y Sabrina Carballo no pudieron disimular la tensión entre ambas y terminaron enfrentándose a los gritos.

En esta instancia de la competencia, un grupo de participantes que habían quedado eliminados del reality show de El Trece, además de "El Turco" García y Mónica Farro, volvieron a la competencia durante una semana para tratar de volver a ganarse su lugar en el programa. Sin embargo, las tensiones y desacuerdos fueron las situaciones que predominaron durante los días de repechaje. Justamente, en la velada del jueves, Matilda y Sabrina no toleraron más y protagonizaron un fuerte discusión.

Durante su tiempo fuera del reality show, Matilda Blanco asistió a varios programas de televisión y apuntó contra algunos de sus compañeros por actitudes que no le gustaron en absoluto. Precisamente, la productora de moda criticó a Sabrina Carballo, Martín Salwe y Melody Luz, motivo por el cual estos concursantes no la recibieron de la mejor manera. Dispuesta a defender sus ideales, Matilda no se esforzó en ocultar su disgusto hacia sus compañeros y esto le generó grandes enfrentamientos, especialmente contra la actriz.

Luego de un enfrentamiento entre gritos, acusaciones e intervenciones de sus compañeros, Sabrina Carballo quebró en llanto y anunció que "quería irse a su casa y ya no tenía ganas de formar parte del certamen". Rápidamente, Martín Salwe fue a consolarla y la actriz pudo tranquilizarse, pero el clima entre ambas quedó tenso.

El fuerte enfrentamiento entre Matilda Blanco y Sabrina Carballo

Solo por la semana de repechaje, los grupos estuvieron divididos sin necesidad de hacer una competencia. Aquellos que intentaran reincorporarse a la competencia formaron parte del staff, mientras que los participantes que seguían en carrera fueron huéspedes. Por este motivo, el enfrentamiento entre las mediáticas surgió a raíz de que Matilda Blanco se negó a saludar a Carballo mientras le servía el desayuno.

"¿Entonces las personas que no saludan son unas maleducadas?", lanzó Sabrina provocando a Blanco y la productora de moda no toleró más. "Sos una mosca muerta", le gritó sin tapujos Matilda a la actriz y Carballo repitió insistentemente que "no le falte el respeto", mientras Blanco continuaba burlándose.

Enojada, Sabrina Carballo siguió a la asesora de moda hasta la cocina y allí continuó la pelea. "¿Por qué no vas a llorarle a Chanchi por lo que te dije? Andá a llorar", lanzó Matilda Blanco a modo de provocación hacia la actriz. Sabrina Carballo continuó exigiéndole respeto a su compañera, pero ella solo se limitó a echarla de la cocina y a "prohibirle" que la señale con el dedo.

"Sos una señora grande maleducada. No aprendiste nada en todos los años que tenés", terminó la discusión Carballo y se retiró. Pero Matilda Blanco quiso quedarse con la última palabra y le gritó que era "una chiquita inmadura".