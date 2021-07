Matías Alé se quebró al recordar su brote psicótico: "Entre ocho policías"

Tras el espisodio de Chano Moreno Charpentier, el humorista se sinceró y relató cómo transitó su problema de salud. Luego de plantear una serie de similitudes, se quebró en vivo en el programa de Mariano Iúdica.

Luego del episodio de Santiago "Chano" Moreno Charpentier, Matías Alé recordó en Polémica en el Bar su experiencia tras el brote psicótico que atravesó en 2015. Mientras trataban el incidente del cantante en el programa que conduce Mariano Iúdica en América TV, Alé se quebró en el aire al rememorar cuando fue hospitalizado.

Este lunes 26 de julio, el exvocalista de Tan Biónca, Santiago Moreno Charpentier, fue internado en el Sanatorio Otamendi tras haber sido atacado por un policía. Según el informe policial, el cantante estaba en medio de un brote psicótico causado por un consumo excesivo de sustancias tóxicas e intentó atacar al oficial con un cuchillo.

Sin dudas, la situación del músico fue el tema del día en diversos medios y América TV no fue la excepción ya que en Polémica en el Bar, Mariano Iúdica tocó el tema y contó con el relato en primera persona de Matías Alé quien en 2015 fue internado también a causa de un brote psicótico. “Dejame aclarar, porque si no queda como que los que tuvimos brotes psicóticos solo fue por adicciones y yo no tuve ninguna adicción”, arrancó el panelista.

A continuación, el actor compartió en detalle cómo fue su experiencia. “Con mi brote llegué a alucinar. A mí me tuvieron que agarrar entre ocho policías porque, además, la fuerza que desarrollás en ese momento es enorme, te sentís el increíble Hulk. Es muy difícil de explicárselo a la gente que no ha pasado por eso”, relató.

Sobre la aparición de efectivos policiales en ese tipo de problemáticas, obervó: “Vos no entendés que, de repente, la policía te viene a ayudar... La ves como si fueran demonios. Yo fui consciente de eso, nunca perdí la conciencia, me acuerdo de todo, de cada cosa que hice, de todo”. “Vos creés que lo que dice tu cabeza es la posta, es la que va", agregó.

"Yo me acuerdo de todo. De cuando me llevaron al hospital a hacerme los toxicológicos para ver si tenía narcóticos, los estudios. Yo me acuerdo de todo, la cara de los policías y yo trataba de salir de ese estado”, continuó a medida que la angustia se iba apoderando de su voz hasta que lo dejó al borde de las lágrimas.

Sobre la situación particular de Chano, quien se encuentra internado en estado delicado luego de que le extirparan el riñón, el cuerpo y la cola del páncreas y el bazo, Alé reflexionó: “Todavía me sigo preguntando qué me pasó. Creés que todos complotan contra vos. Me angustia saber que estuve a esto de terminar así”.