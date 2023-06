Masterchef: quién quedó eliminado este domingo 11 de junio

Por decisión del jurado, un nuevo participante quedó fuera de competencia rumbo a la gran final.

Rumbo a la gran final, un nuevo participante quedó fuera de Masterchef Argentina. En una velada de domingo en donde se fusionaron varias consignas, un cocinero no logró cumplir con las expectativas y terminó por quedar eliminado del reality show de cocina conducido por Wanda Nara.

La jornada de domingo de Masterchef Argentina empezó de forma distinta, ya que los participantes tuvieron que enfrentar la velada de "última chance" en solo 15 minutos. El jueves 8 de junio, el reality no fue emitido por la pantalla de Telefe, motivo por el que la producción decidió resolver esta situación en los primeros minutos de la gala de eliminación. Luego de presentar un plato exitoso de tortilla, Juan Francisco logró subir al balcón y asegurarse una semana más de competencia.

Finalmente, Estefanía, Candelaria, Rodrigo, Daniela y Aquiles tuvieron que enfrentarse en el desafío principal para tratar de continuar en el certamen. Según el desafío del día, los participantes tuvieron que cocinar tres tubérculos diferentes con 3 tipos de cocciones diferentes propuestas por el jurado.

Luego de una competencia complicada, el jurado anunció que Candelaria era la nueva eliminada. De este modo, solo quedan 10 participantes en carrera rumbo a la gran final del programa, de la cual todavía se desconoce la fecha de emisión.

MasterChef: a Estefanía le dieron el delantal negro y explotó contra el jurado

Estefanía Herlein, participante de Masterchef, vivió la noche más complicada desde que ingresó al reality de cocina. La joven no solamente se llevó el delantal negro y pasará a la gala de eliminación del próximo domingo, sino que además protagonizó una tensa situación con los chefs, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, y la conductora del ciclo, Wanda Nara.

En esta ocasión, Estefanía cocinó un plato llamado "trilogía de dulce de leche": una pequeña torta de cheesecake, un conito de chocolate y un alfajor de dulce de leche. Sin embargo, tuvo grandes problemas durante su preparación y recibió una fuerte advertencia por parte de los chefs. Inmediatamente, la joven les echó la culpa de su mal desempeño a los tres cocineros por no haberla ayudado correctamente.

"Las cosas empiezan a salirme mal, no llego. Estoy mal, no estoy bien. Ya hay que emplatar, el baño de chocolate se me pasa, está muy duro, no me sale... Frustradísima", se quejó la joven. "Estefi, ¿a dónde vas? ¡Si no te apurás no vas a presentar, Estefi, dale! 3,2,1... ¡Manos arriba para todos!", exclamó Wanda, a lo que la cocinera comentó por lo bajo, sumamente frustrada: "Manos arriba con la peor de las ondas. Estoy enojada".

Al entregar su plato, la empresaria le preguntó qué le había pasado, ya que al principio del desafío parecía muy entusiasmada, pero rápidamente la situación se descontroló. "Mi plato es un desastre, pero voy a ponerle onda", dijo la joven. "¿Por qué te enojaste?", quiso saber Wanda. Sin pensarlo dos veces, Estefanía apuntó contra los cocineros, quienes tardaron en brindarle ayuda: "Porque la ayuda llegó tarde. Bueno, fui la última que recibió la ayudita del cono y no llegué a practicar”. Los tres cocineros se miraron entre sí y, finalmente, la desaprobaron.

En su devolución, Donato le dijo que la masa estaba demasiado compacta y que su cheesecake "quedó a media máquina". Por su parte, Martitegui le dijo que el relleno era muy invasivo y que empalagaba. "Te veo enojada, Estefi", le remarcó Wanda. "No estoy enojada, estoy triste", respondió la participante. Tal como lo suponía, los chefs le dieron el delantal negro.