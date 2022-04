MasterChef Celebrity: una querida participante se despidió del certamen

En una noche clave para el certamen, una querida concursante se despidió en las instancias finales del programa de cocina.

El lunes 4 de abril, la tercera temporada de MasterChef Celebrity ingresará en su última semana en pantalla. Por este motivo, este domingo se emitió la última gala de eliminación en donde una querida participante se despidió del programa sin llegar a la instancia de semifinales. Luego de realizar un plato que no cumplió las expectativas del jurado, una de las estrellas quedó eliminada.

En una noche atravesada por el tuétano, la médula que recubre los huesos de un animal y que en cocina es utilizada como un elemento graso muy aclamado, los participantes se enfrentaron a un desafío que puso a prueba su creatividad. Con un hueso de vaca a su disposición, los participantes de MasterChef Celebrity debían cocinar un platillo que tuviera como protagonista a esta ingrediente y, además, complementarlo con un pan o galleta que lo acompañe. Pese a la gran variedad de presentaciones, hubo un plato en específico que no deslumbró y dejó afuera a una participante.

Luego de presentar un platillo de hueso con tuétano cocido al horno con hiervas, junto a un puré de berenjenas blancas y un pan de ajo, Mery del Cerro no logró convencer del todo al jurado. La actriz logró un desempeño correcto en la velada, incluso, Donato de Santis aseguró que el tuétano tenía una cocción perfecta. Pero Mery del Cerro no logró igualar los resultados de sus compañeros y, de esta forma, se convirtió en la última eliminada de MasterChef Celebrity.

"No puedo ni hablar. Tengo amor absoluto por cada palabra que me dijo el jurado. Fueron mis grandes maestros los tres", dijo la ex Casi Ángeles al despedirse. Entre lágrimas, Del Cerro agradeció el camino recorrido y la oportunidad, además aprovechó para halagar el desempeño de sus compañeros y desearles sus mejores deseos para la instancia que queda. "Yo me llevo un gran aprendizaje de todos. Estoy muy contenta, lo tomé como un desafío muy grande y crecí mucho como persona acá en MasterChef", cerró la artista.

A lo largo de su paso por el certamen, Mery del Cerro demostró su gran compromiso con la cocina. El jurado remarcó el amplio crecimiento que tuvo la artista a lo largo de la competencia y destacaron su gran ambición por querer crecer y demostrar cuánto tiempo de estudio dedicaba.

Cómo sigue MasterChef Celebrity

Una vez finalizada la última gala de eliminación de la tercera temporada de MasterChef Celebrity, la competencia encabeza su recta final definitiva. En esta instancia, los participantes no competirán por medallas ni por estrellas, sino que simplemente buscarán deslumbrar al jurado para no quedar fuera de la competencia.

A partir del lunes, habrá un eliminado por día hasta llegar a la velada del jueves, en donde se definirán los dos finalistas del certamen. La gran final de MasterChef Celebrity se emitirá el próximo domingo 10 de abril y el ganador se llevará un millón de pesos, un kit de electrodomésticos y un curso de cocina para perfeccionar sus técnicas. Por el momento, siguen en carrera Tomás Fonzi, Mica Viciconte, Denise Dumas y Juariu