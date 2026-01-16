MasterChef Celebrity: qué pasó ayer jueves 15 de enero y quién quedó fuera del repechaje

Qué pasó este jueves en MasterChef Celebrity.

La semana de repechaje de MasterChef Celebrity continúa elevando la tensión y este jueves 15 de enero se vivió una de las noches más exigentes desde el inicio de esta instancia especial. Con recetas inesperadas y un nivel de dificultad superior, los participantes volvieron a enfrentarse al jurado con el objetivo de asegurarse un lugar en el balcón y seguir con chances de regresar al certamen.

El desafío de la jornada tuvo un condimento particular: las recetas estaban escritas en latín. Con una amplia variedad de ingredientes disponibles, entre ellos langostinos, pato y trucha, los famosos debieron apelar no solo a su intuición culinaria, sino también a la creatividad y al conocimiento técnico para interpretar consignas poco habituales. La consigna puso a prueba la capacidad de adaptación de cada uno, en una noche donde no hubo margen para errores.

¿Quiénes subieron al balcón?

Tras la degustación, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui coincidieron en destacar tres platos por encima del resto. Las preparaciones de Julia Calvo, Sofía Martínez y Rusherking lograron convencer al jurado tanto por sabor como por ejecución, aunque ninguno de ellos subió al balcón. En contrapartida, el plato de Evelyn Botto no estuvo a la altura de las expectativas y fue elegido como el peor de la noche, motivo por el cual la actriz debió despedirse definitivamente de las cocinas.

Tres participantes subieron al balcón.

De esta manera, el repechaje sigue achicando el grupo de aspirantes. Ya quedaron fuera Luis Ventura y Esteban Mirol en la jornada anterior, cuando el jurado tomó la sorpresiva decisión de eliminar a dos participantes en una misma gala. Aquella noche, Ariel Pucheta se destacó de forma contundente y subió al balcón gracias a una ventaja obtenida en el desafío inicial.

¿Quién quedó eliminada del repechaje?

La dinámica del repechaje, tal como explicaron el jurado y Wanda Nara, es completamente eliminatoria día a día. Cada gala deja a algunos jugadores fuera de carrera y a otros con la ilusión intacta de volver o ingresar por primera vez al reality. Esta noche la que se quedó afuera fue Evelyn Botto, quien estuvo entre las peores junto a Emilia Attias que se salvó.

Con menos participantes en juego y el nivel de exigencia en aumento, MasterChef Celebrity entra en una etapa decisiva. Cada plato puede significar la salvación o la eliminación, y la competencia promete seguir sorprendiendo en las próximas noches.