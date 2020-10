No hay dudas: el estreno de Masterchef Celebrity Argentina fue un éxito y el programa cada noche lidera las tablas del rating. Pero el reality de cocina de Telefe no solo le gana a El Trece en audiencia, sino que ahora también se quedó con tres ex participantes de El Gran Premio de la Cocina.

Emmanuel Escobar, Ian D'angelo y Gonzalo Ortiz se sumaron a Masterchef Celebrity Argentina después de su paso por el reality de El Trece. Los ex participantes confirmaron la noticia a través de sus redes y se mostraron felices por su nueva experiencia en televisión.

Gonzalo Ortiz trabajó con Francis Mallmann, Christian Petersen y Pablo Massey y, si bien no fue participante directo en el programa de El Trece, si lo integró detrás de las cámaras. "Bueno gente la vida siempre te da oportunidades, y buenas cosas para vivir, compartir, disfrutar y sobre todo conocer gente buena, VAMOS CON TODO HOY 22:30 por Masterchef Celebrity", escribió Ortiz en su Instagram y publicó una fotografía junto a D'Angelo y Escobar.

Emmanuel Escobar fue semifinalista de la segunda temporada de El Gran Premio de la Cocina y formó parte de la octava edición hasta que se tuvo que ir por un accidente. Escobar publicó la misma foto en su perfil y celebró su incorporación a Masterchef Celebrity: "Un nuevo desafío que suma experiencia. Conocer gente nueva, un equipo de profesionales que te nutren y te dan otra visión de la gastronomía. Vamos por todo, siempre disfrutando, aprendiendo y gozando".

Ian D'angelo fue semifinalista en la temporada 5 de El Gran Premio de la Cocina y participó también en la octava temporada, que estuvo integrada por ex participantes de temporadas anteriores que regresaron en busca de una nueva oportunidad para ganar. Ahora, a sus 21 años, se sumará a una nueva experiencia en Masterchef Celebrity.