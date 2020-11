¿Quién volverá a la competencia? Los famosos que participarán en el repechaje de "MasterChef Celebrity".

"MasterChef Celebrity" es el reality más exitoso del 2020 y semana a semana se renueva con nuevos desafíos para poner en jaque a los famosos. Ahora, desde la producción de Telefe decidieron pegar un volantazo y organizar un encarnizado repechaje para que uno de los siete eliminados vuelva a la competencia. ¿Quién será?

Ignacio Sureda, el "Mono" de Kapanga, Patricia Sosa, Roberto Moldavsky, Iliana Calabró, Rocío Marengo y Boy Olmi quedaron eliminados con el correr de las semanas del programa emblema de Telefe y no pudieron con la exigencias solicitadas por el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular, Germán Martitegui y Dolli Irigoyen (en reemplazo de Germán). Pero no por mucho tiempo, ya que en el final de la última gala de eliminación Santiago del Moro anunció que desde este lunes arranca la semana de repechaje en "MasterChef" que hará que uno o dos famosos vuelvan a entrar en el juego.

Esta no es la primera vez que el ciclo de realitiies "MasterChef" y "Bake Off" toma una decisión similar. Los eliminados tendrán una oportunidad más para demostrar que no tendrían que haberse ido del certamen, en busca de una segunda chance que los ponga de nuevo en el programa.

De lunes a jueves, los participantes deberán enfrentar nuevos retos exigentes en busca de su lugar en el balcón para así poder volver a las cocinas de "MasterChef Celebrity". "Hoy van a tener la suerte de cocinar el plato que más les guste. ese plato va a tener una sola dificultad: que nos guste a nosotros", anuncia Damián Betular en el avance de lo que podrá verse este lunes a las 22.30 horas.

Con cincuenta minutos para sorprender a los chefs, también se espera que algunos famosos sean "ladrones" de ingredientes, tal como se la pudo ver a Rocío Marengo quitando cosas de islas ajenas. "Hay que jugar y estoy con los tacones de punta", sentencia Marengo en el avance. El domingo próximo se espera una reñida definición para conocer que cocinero o cocinera vuelve al reality, en carrera por el millón de pesos y un año gratis en la escuela de cocina Mausi Sebess.