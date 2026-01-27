MasterChef Celebrity 2025 quién se fue este lunes 26 de enero.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 tuvo este lunes 26 de enero su decimotercera gala de eliminación, la primera luego del repechaje, por lo que hoy se acabó el certamen para uno de los famosos participantes. Siete de ellos volvieron a poner sus manos en las hornallas más famosas del país, con la intención de que no sea la última vez.

En este tipo de programas (que originalmente se emitían los domingos), uno de los jugadores abandona las cocinas: aquel que el jurado (compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular) decida que fue el peor plato de la noche. Luego de las salidas de "Roña" Castro, Esteban Mirol, "Peque" Schartzman, Luis Ventura, Walas, Álex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, "Momi" Giardina y Sofi Martínez (así como las de Pablo Lescano y Valentina Cervantes por abandono, junto a Emilia Attias que se fue y volvió), hoy se definió el nuevo integrante de la lista de eliminados.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinaron hoy 26 de enero

Luego de no haberse destacado con el delantal blanco, así como tampoco con el gris, tuvieron que volver a cocinar Miguel Ángel Rodríguez, el "Chino" Leunis, Ian Lucas, Esther Goris, Rusherking y Evangelina Anderson. A ellos se les sumó Maxi López, que tuvo el peor desempeño en la gala de beneficios.

Para el desafío de hoy, los concursantes tuvieron que confeccionar una pasta de diseño. Sin importar cuál sea su variedad (ravioles, fideos, ñoquis y demás), debía estar coloreado tal y como la invitada de la noche, Mena Duarte (fundadora de Tita la Vedette), les explicó al comienzo de la emisión.

¿Quién fue el eliminado de hoy?

El mano a mano final por la permanencia fue entre Maxi López, que venía de la gala de beneficios, y Esther Goris, una de las que (junto a Rusherking) se había ganado el derecho de participar del programa en el repechaje. Finalmente, el jurado decidió que sea el exfutbolista quien siga en competición, dejando a la actriz sin delantal y despidiéndose de manera sumamente emotiva de sus compañeros.

Por consiguiente, siguen en carrera todos los cocineros ya mencionados, junto a todos aquellos que miraron desde el balcón: "Cachete" Sierra; Emilia Attias; Susana Roccasalvo; el "Turco" Hunsaín; La Reini; La Joaqui; Andy Chango y Marixa Balli.