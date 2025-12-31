MasterChef Celebrity Argentina 2025 qué pasó ayer 30 de diciembre.

Este último martes 30 de diciembre comenzó la undécima semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2025. Seis cocineros participaron del desafío de ayer, que tuvo como resultado a tres personas que se subieron al balcón, mientras que la otra mitad recibió el delantal gris y tendrán que luchar por el blanco en la gala de última chance.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Evangelina Anderson, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Andy Chango, Ian Lucas y Emilia Attias fueron los concursantes de la noche. A su llegada a las estaciones, cada uno tuvo delante de sí una caja de madera. Al levantarla, pudieron observar los ingredientes con los que les tocó cocinar: diversos vegetales y frutas exóticas, acompañado de una libre.

La consigna fue realizar un plato con al menos cuatro de los productos, no siendo obligatorio el uso del animal, algo que trajo alivio a Evangelina Anderson. Entre los demás insumos destacaban la albahaca morada, ajo verde, chauchas de tamarindo y las papas ñame. Miguel Ángel Rodríguez, como parte de su beneficio por portar la medallada dorada, gozó de tres minutos a solas con el jurado para que le brinden un sinfín de consejos. Luego, todos tuvieron 60 minutos para cocinar y los resultados fueron más que diversos.

¿Quiénes subieron al balcón?

Luego de buenas presentaciones, quienes subieron las escaleras fueron La Joaqui, Andy Chango (estos dos, los mejores de la velada) y Emilia Attias, que le ganó en el mano a mano final a Miguel Ángel Rodríguez.

¿Quiénes recibieron el delantal gris?

Por contraparte, quienes no hicieron un buen plato fueron Ian Lucas, Evangelina Anderson y Miguel Ángel Rodríguez, por lo que irán a la gala de última chance.