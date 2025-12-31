Este último martes 30 de diciembre comenzó la undécima semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2025. Seis cocineros participaron del desafío de ayer, que tuvo como resultado a tres personas que se subieron al balcón, mientras que la otra mitad recibió el delantal gris y tendrán que luchar por el blanco en la gala de última chance.
¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?
Evangelina Anderson, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Andy Chango, Ian Lucas y Emilia Attias fueron los concursantes de la noche. A su llegada a las estaciones, cada uno tuvo delante de sí una caja de madera. Al levantarla, pudieron observar los ingredientes con los que les tocó cocinar: diversos vegetales y frutas exóticas, acompañado de una libre.
La consigna fue realizar un plato con al menos cuatro de los productos, no siendo obligatorio el uso del animal, algo que trajo alivio a Evangelina Anderson. Entre los demás insumos destacaban la albahaca morada, ajo verde, chauchas de tamarindo y las papas ñame. Miguel Ángel Rodríguez, como parte de su beneficio por portar la medallada dorada, gozó de tres minutos a solas con el jurado para que le brinden un sinfín de consejos. Luego, todos tuvieron 60 minutos para cocinar y los resultados fueron más que diversos.
¿Quiénes subieron al balcón?
Luego de buenas presentaciones, quienes subieron las escaleras fueron La Joaqui, Andy Chango (estos dos, los mejores de la velada) y Emilia Attias, que le ganó en el mano a mano final a Miguel Ángel Rodríguez.
¿Quiénes recibieron el delantal gris?
Por contraparte, quienes no hicieron un buen plato fueron Ian Lucas, Evangelina Anderson y Miguel Ángel Rodríguez, por lo que irán a la gala de última chance.