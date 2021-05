Toto Otero, el hijo de Florencia Peña, es el primer nombre que se especula para el posible MasterChef Celebrity 3.

El éxito de la segunda temporada de MasterChef Celebrity le dio garantías a Telefe para producir una temporada más del reality gastronómico, motivo por el que el canal estaría armando un nuevo plantel de famosos. Y se especula que la producción tendría ganas de tentar a Toto Otero, el hijo pastelero de Florencia Peña, para que sea el primer participante confirmado.

¿Quién es Toto Otero?

Además de ser el hijo más grande de la conductora y actriz Florencia Peña, Toto Otero se dedica a la pastelería. Incluso ya puso en marcha su primer emprendimiento gastronómico, Lo de Toto, que su mamá ayuda a promocionar. La popularidad del joven hizo que esta semana se convirtiese en tapa de la revista Hola, en una nota donde contó cómo fueron sus primeros pasos en la cocina y, dentro de su especialidad, en la pastelería.

Es bien sabido que la producción de MasterChef Celebrity busca con anticipación su casting de celebridades en pantalla y ya estaría en pleno proceso de sondeo para formar el nuevo equipo de participantes de la tercera edición. Con dicho currículum culinario el nombre de Toto Otero podría ser una firme opción para participar en el ciclo de cocina y ocupando el rol del "participante con habilidades y estudios de cocina" que en la primera temporada tuvo Sofía Pachano y en la segunda, la actriz Claudia "La Gunda" Fontán.

MasterChef: Analía Franchín apuntó contra Claudia Villafañe por supuesta "trampa"

Hace unos pocos días, Paulina Cocina reveló en Almorzando con Mirtha Legrand que asesoró a Claudia Villafañe durante la primera temporada de MasterChef Celebrity y que en ocasiones la empresaria la llamaba para charlar sobre lo que podría cocinar con consignas que le filtraban. Podría haber pasado como un comentario más pero Analía Franchín levantó el guante y reavivó la polémica: "¿Si creo que Claudia Villafañe es capaz de hacer trampa? No la conozco tanto como para responder...".

Desde su primera temporada el año pasado, MasterChef Celebrity es el programa más visto de la televisión argentina. La ganadora de la primera edición fue Claudia Villafañe, que se coronó como campeona derrotando a Analía Franchín en la final. Desde entonces, ambas cocineras siguieron cerca de las hornallas: Villafañe con su emprendimiento privado, mientras que Franchín muestras sus habilidades todos los días en la cocina de Flor de equipo, en reemplazo de Karina Gao, que dio a luz recientemente.

El domingo pasado, Paulina Cocina estuvo como invitada en Almorzando con Mirtha Legrand e hizo una revelación que volvió a traer polémica al certamen gastronómico: "No es que Claudia me llamaba desde adentro del programa. Cuando estaba por llegar me decía ‘nos chusmearon que hoy nos toca cocinar con papas’ y ahí yo le decía 'podés hacer esto, podés hacer lo otro". "Me pareció una declaración poco feliz, porque es cierto que es injusto en el sentido en que se supone que la consigna es secreta hasta que entrás al estudio", replicó Analía Franchín cuando fue consultada por Intrusos sobre las palabras de la youtuber.

"Si te dicen que van a hacer cosas con papas, lomo o cerdo, eso da una ventaja extra para poder aprender una receta antes. De todos modos, después hay que ejecutarla. Pero tenés un as bajo la manga importantísimo", continuó Franchín totalmente indignada. Al mismo tiempo, la subcampeona del primer MasterChef Celebrity también aseguró que ella nunca supo de antemano qué iba a pedir el jurado, como sí habría sucedido con Villafañe: "Si de algún modo se le filtró la consigna a un participante antes de entrar no está bueno, porque todos vamos con la misma incertidumbre al estudio. Si alguien lo sabe de antes es más fácil pasar la prueba".