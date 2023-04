Maslatón mostró cuánto cobra en la televisión y provocó revuelo en las redes

Carlos Maslatón reveló cuánto dinero cobra por sus apariciones en Duro de Domar (C5N) y desató una controversia en Twitter.

Carlos Maslatón generó una gran controversia en las redes sociales luego de mostrar la cifra de dinero que cobra por trabajar en televisión. El abogado y analista financiero sorprendió a todos sus seguidores de Twitter al mostrar con evidencias cuánto dinero le pagaron por aparecer en el canal. Mientras algunos opinaron que era una cifra extremadamente alta, otros de sus seguidores sostuvieron que era poco, teniendo en cuenta las cifras que se manejan en la industria televisiva.

Todo comenzó cuando sus seguidores le preguntaron cuánto dinero ganaba como panelista de Duro de Domar (C5N). Lejos de ocultarlo, Maslatón lo contó e incluso adjuntó como evidencia los comprobantes que prueban cuánto cobró por sus trabajos. "Mis honorarios, facturados a C5N. Ante preguntas de numerosos foristas", escribió junto al archivo.

En aquel documento, se puede leer: "Honorarios programa Duro de Domar, C5N. Marzo 2023. Precio Unit. 500.000. Subtotal c/IVA 605.000". "¿Mil dólares una participación diaria en TV horario central, ganando la franja? Poquísimo", comentó un usuario. "Es mucha plata esa para el 95% de los laburantes en Argentina hoy", sostuvo otra persona. "Cobras 6 sueldos mínimos, con razón decís que vivimos en bullmarket", sostuvo otro usuario.

Ante la pregunta de una seguidora, que quiso saber si no tenía un pacto confidencial con C5N, Maslatón respondió: "No, ni contrato firmado tampoco". En otro tweet, agregó: "A mí este ingreso simbólico me permite pagar el taxi ida y vuelta a C5N y pasar por un bar a la salida. Técnicamente, cubro los costos. Es carga pública".

"Dijiste que el remis/taxi te lo pagaba lo producción... Y si seis sueldos mínimos te cubren viáticos solamente, sos de la elite oligarca de este país sin duda. Tercer mundo las bolas, sos del 1%", lo contradijo otra seguidora. "¿De dónde sacaste eso? Lo pago yo, y jamás pedí ni me ofrecieron semejante cosa", respondió Maslatón.

Alfa de Gran Hermano reveló la insólita cifra que cobra por hacer presencia en eventos

Recientemente, Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), filtró la llamativa cifra de dinero que pide por hacer presencias en eventos. Se sabe que los exintegrantes de la casa más famosa del país tienen cientos de propuestas laborales, pero lo que no se sabía era cuánto dinero cobraran. En el caso del hombre de 61 años, contó que cobra todos sus trabajos en dólares.

Ángel de Brito mostró en LAM (América TV) el audio que se filtró de "Alfa", en el que se puede escuchar su voz diciéndole a una persona: "Es lo que están cobrando todos... y yo te voy a cobrar más porque tengo mucho más arrastre que el resto. Son mil dólares más el traslado". Según trascendió, Marcos Ginocchio, el ganador del reality, cobraría 2 mil dólares por presencia, mientras que Julieta Poggio cobraría 1500.