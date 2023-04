La muerte que golpea de cerca a Barbie Simons: "Nada va a ser igual"

La modelo compartió un sentido descargo en sus redes sociales y causó conmoción en sus seguidores. Barbie Simons habló sobre una pérdida familiar que la afectó.

Barbie Simons abrió su corazón en las redes sociales y dio a conocer qué persona allegada a su círculo íntimo perdió la vida. La conductora y panelista de televisión de mostró devastada por la reciente pérdida y publicó un video donde se pudieron ver sus últimos minutos con su familiar.

"Voy a acompañarte hasta el último respiro abuelito de mi alma. Me quedé a tu lado pegadita hasta el último suspiro como te lo prometí. Nada va a ser igual sin vos. Te amo tanto tanto. Vas a estar siempre en mí. Te amo hasta el infinito abuelito. Mis últimas horas con él. Se río hasta el último momento", escribió la celebridad de televisión.

La hija de Leonardo Simons mostró una vez más su sensibilidad y su amor por su familia, después de haberse expresado en varias ocasiones sobre su angustia por el fallecimiento de su padre, quien se quitó la vida en 1996. "Que tu papá se suicide es muy fuerte. Uno aprende a convivir con ese dolor. Yo tenía mucha idolatría por él, éramos amigos además de padre e hija, tenía un edipo muy jodido", soltó Simons en alusión al momento en que perdió a su papá, cuando ella tenía solo 14 años.

Barbie Simons, sobre la maternidad y la presión social

"Me llevó tiempo asimilarlo y decirlo públicamente y no sentirme juzgada y señalada, hasta hace un tiempo me costaba poder hablarlo abiertamente, en Estados Unidos la mayoría de mis amigos decidieron no tener por diversos motivos”, señaló la joven a finales del año pasado, en diálogo con Infobae. Y sumó: "Celebro a las mujeres que buscan y luchan por quedar embarazadas porque es su deseo, pero nunca me pasó inclusive teniendo parejas, tuve parejas que querían y yo me puse firme y no, inclusive con mi novio actual que ya tiene hijos, pero él es pro hijos y le hubiera gustado".

Simons aseguró que en sus 30 ha tenido el pensamiento de ser madre, pero lo atribuye a que ese era el deseo de su pareja, de quien se separó. "Y no me arrepiento. Tengo mi sobrino que amo y amo a las hijas de mis amigas, per no lo siento y armé mi vida. Suena egoísta, pero no jodo a nadie. La vida es cambio y a los 50 capaz me pica el bichito, nunca me pasó y dudo que me pase en diez años, pero hace diez años que tengo claro que no es lo mío", cerró.