Marvel Studios tendrá una nueva presidenta argentina: Victoria Alonso

Victoria Alonso, de 55 años y nacida en la ciudad de La Plata, fue elegida por Marvel Studios para ocupar un importante puesto.

Marvel Studios contará con una nueva jefa de producción: Victoria Alonso, una argentina de 55 años oriunda de la ciudad de La Plata que trabaja en los estudios desde 2006. Después de más de diez años de trayectoria en el Universo Cinematográfico de Marvel, finalmente fue ascendida a un cargo fundamental.

"Nunca me hubiera imaginado que tendría esta aventura por delante, y hasta donde me concierne, esto recién empieza", relató Victoria, y aseguró estar “especialmente entusiasmada por hacer el trabajo de animación”. Entre fines de este 2021 y el siguiente, se estrenarán tres películas en las que Alonso ya estará desempeñando este cargo: Thor: Love and Thunder, Eternals y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ahora que será la jefa de producción, tendrá muchas otras tareas: estar a cargo de toda la producción en general, lo cual implica desde rodajes hasta animación y edición. “Tenemos un grupo absolutamente increíble de personas que pondrá sus muchos talentos en las emocionantes películas y series que tenemos en el cronograma. Quiero aumentar la producción de animación de nuestro estudio, ya que es una de mis pasiones personales”, expresó.





“Victoria es una socia increíble, parte de nuestro equipo desde la primera Iron Man. Es una de las ejecutivas más dinámicas, sinceras y accesibles de la industria. Nos emociona que en este rol elevado continúe junto a nosotros mientras llevamos a Marvel Studios al futuro”, sentenció Louis D’Esposito, el co presidente de Marvel.

Alonso comenzó su carrera en Marvel en 2006, encargándose de la postproducción y de los efectos visuales. Algunas de las películas en las que trabajó fue en Thor, Captain America: The First Avanger y Iron Man. En The Avengers, tuvo la oportunidad de ser productora ejecutiva, un cargo mucho más alto del que tenía en aquel entonces.

¿Quién es Victoria Alonso, la argentina que trabaja en Marvel Studios?

Victoria tiene 55 años y nació en La Plata. En realidad, ella quería ser actriz y a los 19 años se mudó a Estados Unidos para conseguir trabajo. Después de varias actuaciones en papeles pequeños, terminó consiguiendo su primer trabajo detrás de las cámaras, como asistente de producción, y así fue escalando dentro de la industria cinematográfica. Además de su exitosa trayectoria, Victoria Alonso fue la primera mujer en recibir un premio Harold Lloyd, de The Advanced Imaging Society, por su trabajo con los efectos especiales. Tres años después, en 2019, también se convirtió en la primera mujer de La Plata en ganar un premio La Llave.