Martín Bossi explotó al hablar de Morena Beltrán: "Pobre piba"

El actor reveló la verdad sobre su vínculo con la periodista deportiva y dejo en claro que tuvo una conversación con ella.

Martín Bossi se refirió a los rumores de romance con Morena Beltrán y llevó claridad a las especulaciones mediáticas. En medio de un reportaje televisivo y fiel a su estilo de humor, el comediante lanzó algunas pícaras frases sobre su supuesto vínculo con la periodista deportiva y reveló cuál es su relación con ella.

“Contame qué está pasando con una de las mejores mujeres del deporte, Morena Beltrán”, preguntó Débora D’Amato a Bossi, quien estaba como invitado en A la Tarde desde un móvil en Mar del Plata. Lejos de evadir la pregunta, el actor abrió su corazón y contó toda la verdad sobre su relación con la periodista. “Mira, les voy a contar la verdad. pero posta”.

“Durante toda mi vida, en veinte años de laburo, he desmentido cosas que eran verdad, sobre todo para cuidar a la otra persona porque he estado en pareja con mujeres que no eran del medio y me pedían que las cuide”, comenzó su descargo el actor, sobre las situaciones de este estilo que ha atravesado en su carrera como celebridad.

Bossi continuó en alusión a cuánto lo sorprendió este rumor y desmintió de manera tajante la relación con Beltrán: “He desmentido cosas que eran ciertas, pero nunca desmentí algo tan poco cierto. No la conozco, nunca la vi en mi vida”. Acto seguido, apeló al humor y soltó: “Una cosa es que la vinculen con Justin Bieber, el Duki, Sebastián Yatra, pero yo ya soy un señor de 50 años. Pobre piba”.

El pase de factura de Martín Bossi a Intrusos

Las especulaciones sobre el supuesto romance entre Bossi y Beltrán comenzaron en Intrusos, por lo que el actor aprovechó el momento para expresarse al respecto, en el canal donde ese ciclo se emite. “Les tengo mucho respeto a sus colegas de Intrusos, pero están mezclando vitel toné con Danonino. No tengo forma de remar la locura. No sé de dónde salen esas cosas”.

“Quieren llenar contenido y no quieren. El mes que viene me van a involucrar con Tini Stoessel. Es una locura”, cerró, algo enojado con la fake news que instalaron en el programa de espectáculos.

Hacia el final de su discurso, Martín dejó en claro que quiso aclarar los tantos con Morena y se comunicó con ella. “Pero pará, le escribí. Nunca se me había ocurrido. Me queda lejos Morena Beltrán, trabaja de otra cosa”, contó, aunque la periodista no le habría respondido como esperaba: “‘Sí’, me dice, la piba no me dio bola, estaba en otra. No mira ni tele esta chica. Le mandé por privado y me dijo que en algún momento viene al teatro”.