Marley mostró la foto que Lali Espósito tiene en WhatsApp: "Lo sexy que me quedan"

Marley mandó al frente a Lali Espósito por la foto de perfil que tiene ella en WhatsApp y sus seguidores no lo pueden creer.

Marley reveló la foto de perfil de Lali Espósito en WhatsApp y sorprendió a sus seguidores en las redes sociales. Allí se puede ver al conductor de La Voz Argentina 2021 (Telefe) con unas gafas de sol muy particulares y dos tiras colgándole de los costados.

"Esta es la foto que @lalioficial tiene en su WhatsApp! Es obvio que lo sexy que me quedan sus anteojos la movilizan!", publicó el presentador de televisión en su cuenta oficial de Twitter (@marley_ok). Encima, la jurado citó ese posteo (@lalioficial) y confirmó la información de él: "Jajaja es mi mejor foto de perfil ever (siempre)! Te amo".

La Voz Argentina 2021, un éxito en el rating

El estilo descontracturado y siempre de buen humor de Marley se hizo presente tanto en La Voz como en las redes sociales, con Lali Espósito, Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky y Soledad "La Sole" Pastorutti como los encargados de evaluar las canciones de los participantes.

Por ejemplo, la propia protagonista de la serie de Netflix llamada Sky Rojo realizó un vivo de Instagram (@lalioficial) en los camarines al finalizar el show, en el que habló con uno de los productores sobre las chances de volver a formar parte del reality show de canto de Telefe de cara a la próxima temporada.

Francisco Benítez fue el campeón de La Voz Argentina 2021

En la gran definición de la competencia frente a Luz Gaggi, Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza, Francisco, perteneciente al 'team Sole', ganó con un 44,3% de los votos y se llevó el premio mayor de un millón de pesos.

En tanto, en el segundo puesto, Luz consiguió un 27,9%. A ella le siguió Nicolás y, por último, Ezequiel quedó en el cuarto puesto, por lo que se quedó con una televisión más 200 mil pesos.

Quién es Francisco Benítez, el joven tartamudo que ganó La Voz Argentina

Nacido en Colonia Tirolesa, un pequeño y desconocido pueblo de Córdoba ubicado a 27 kilómetros al noreste de la capital provincial, Francisco Benítez tiene 22 años y sorprendió en el programa porque, a la hora de cantar, desaparece el problema de salud que padece desde pequeño.

A pesar de que su performance se viralizó luego de haber interpretado un tema de Abel Pintos, en su primera presentación había relatado su propia historia y, ante la sorpresa general, reveló: “Sufro tartamudez desde los seis años y lo que me salvó fue cantar”.

Y completó a pura sinceridad: “Canto desde los 10 años y es como mi escape para lo que tengo a la hora de hablar. Lo hago porque me gusta y porque quiero transmitirle algo a la gente. No puedo decir si lo hago bien o no".