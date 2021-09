La emoción de Lali Espósito en la final de La Voz Argentina: "cerrada estoy"

La cantante no ocultó su emoción en la final del talent show de Telefe. Más temprano, aprovechó sus redes sociales para compartir un sentido posteo sobre su paso por el jurado.

Con la gran final de La Voz Argentina la emoción se apoderó de los televidentes y el estudio de Telefe no se quedó afuera. "Lali" Espósito abrió su corazón y compartió a través de sus redes sociales un profundo mensaje de cara la última gala del programa más visto de la TV y, ya en el programa, reveló cómo se sentía.

Luego de una impresionante presentación los cuatro finalistas, Luz Gaggi, Nicolás Olmedo, Francisco Benítez y Ezequiel Pedraza, con un clásico de Rodrigo, Marley les preguntó a los miembros del jurado cómo se sentían en un momento tan importante. Tanto Ricardo Montaner, como Mau y Ricky, Soledad Pastorutti coincidieron en los nervios que sentían, pero Lali Espósito fue por más: "siento una ansiedad, no he probado bocado hoy, cerrada estoy", confesó.

Horas antes de la final en la pantalla de Telefe, Lali compartió tiernas palabras tanto para el programa como para sus compañeros. “Me cuesta expresar en palabras lo que fue para mí hacer este programa ¡pero lo intentaré!”, arrancó la artista. “#LaVozArgentina no hizo más que reafirmar el sentido de mi vida. Que esta experiencia haya llegado en este momento del mundo y me permita entrar en sus casas todos los días para hacerlos desconecta, conectar, reírse y emocionarse es único para mí”, aseguró.

“La música es sanadora y este programa fue ese bálsamo que todos necesitábamos. Eternamente agradecida a la producción y a mis maravillosos compañeros delante y detrás de cámara”, agregó.

En uno de los mejores momentos de su carrera, la actriz y cantante no quiso pasar por alto sus esfuerzos para combinar cada uno de sus proyectos y detalló: “¡¡¡Ufff...no saben lo que fue mi vida este tiempo!!! Trabajé sin parar, dormí muy muy poco todo este tiempo. Tuve mucha movida emocional. Fui del estudio de música hacia el set de rodaje de mi nueva serie y directo al canal a prepararme para este show... ¡y la satisfacción que siento es enorme!”.

“No solo por el privilegio de hacer lo que amo, sino por cada palabra de amor de ustedes en la calle y en las redes. Eso hace que todo valga la pena. Aprendí, me reí y lloré tanto. GRACIAS a cada persona que me acepto y me dejo formar parte de su vida cotidiana desde la tele”, completó.