La Voz Argentina 2022: la nueva temporada ya tiene fecha de estreno

Cuándo empieza La Voz Argentina 2022, una nueva temporada del reality de canto de Telefe con Marley, Lali Espósito, Mau y Ricky, la Sole y Ricardo Montaner.

La Voz Argentina 2022 (Telefe) ya tiene fecha de estreno aproximada y todo indica que será a mediados de marzo de dicho año, aunque todavía no se conoce si el jurado estará integrado por los mismos artistas reconocidos que lo llevaron al éxito en el rating en la televisión abierta en 2021. De acuerdo con lo publicado por el portal La Pavada, de Diario Crónica, una fuente cercana al reality show de canto aseguró que "lo peor son las agendas de los músicos famosos, que en esta edición les resultaron una bomba".

Si bien desde la producción quieren que vuelva a estar Lali Espósito, ese objetivo no será fácil de conseguir porque ella tiene que grabar en España, hasta febrero incluido, la tercera temporada de la serie de Netflix llamada Sky Rojo. También hay expectativa por mantener la participación de "La Sole", Soledad Pastorutti, y de las dos revelaciones del jurado: el dúo compuesto por Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner, que todo indica que también estará. Solamente faltan arreglar "los números de cachet y los acuerdos con los anunciantes".

En cuanto al formato, seguirá siendo el mismo de la última edición, en tanto que Marley continuaría como el conductor más allá de sus compromisos con la vuelta de Por el Mundo (Telefe). Por último, se analiza sumar a algún artista famoso más para la evaluación, aunque aún no trascendió algún nombre en ese sentido.

Francisco Benítez, el campeón de La Voz Argentina 2021 por Telefe.

Francisco Benítez fue el ganador de La Voz Argentina 2021

En la gran definición de la competencia frente a Luz Gaggi, Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza, Francisco, perteneciente al 'team Sole', ganó con un 44,3% de los votos y se llevó el premio de un millón de pesos. En el segundo puesto, Luz consiguió un 27,9%. A ella le siguió Nicolás y, por último, Ezequiel quedó en el cuarto puesto, por lo que se quedó con una televisión más 200 mil pesos.

"No lo puedo creer, la verdad no me lo esperaba", expresó Francisco Benítez, el campeón de La Voz Argentina, completamente impactado. "Es una bestia, síganlo escuchando porque hace bien al alma", le dijo la subcampeona, y él le contestó que ella era "una grosa".

"Este premio se lo quiero dedicar a cada uno de los participantes. Yo sinceramente no me considero un ganador, todos los que pasamos acá somos ganadores por haber estado. Se lo dedico también a mi familia", agregó un muy tímido Benítez, un cordobés tartamudo de 22 años que llegó en silencio y se transformó en uno de los grandes personajes de la pantalla chica nacional en 2021.