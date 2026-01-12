Marixa Balli expuso a Yanina Latorre.

La incorporación de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity como reemplazo de Maxi López, a pesar de ser tan solo por una semana, generó momentos de suma tensión. La conductora de Sálvese Quien Pueda tuvo entredichos con La Reini, con Wanda Nara y hasta con La Joaqui, aunque aún podría quedar un plato fuerte: este lunes 12 de enero, compartirá estudio por primera y única vez con Marixa Balli (fueron en días diferentes durante los desafíos con el delantal blanco, su desempeño fue dispar y mientras una fue a la gala de beneficios, la otra estuvo en la de última chance).

Entre ambas impera una mala relación, a tal punto que en días recientes tuvieron un entredicho más que contundente luego de que la blonda interpretara como "indirecta" un comentario que la expareja de Rodrigo hizo en uno de los programas. En la previa a la duodécima noche de eliminación, Marixa estuvo como invitada en A la Barbarossa y volvió a disparar con munición gruesa contra la exangelita.

¿Qué dijo Marixa Balli de Yanina Latorre?

Marixa Balli en las cocinas de MasterChef Celebrity.

En primera medida, Cachaca señaló: “Ya no me llega lo que ella me diga, pero siento que en el fondo tiene un tema conmigo, no cabe duda. Yo ni la nombro”. Respecto a lo que dijo cuando le tocó presentar su plato inspirado en la envidia, negó que haya un "palito" para Yanina y que tampoco le interesa entrar en esa polémica: “Si en ese programa me concentro en alguien no cocino. Yo pongo toda mi energía a la cocina. Entrás con un nudo en el estómago y te vas con un nudo, solo pensás en la cocina”.

Seguido a ello, reveló algo que la esposa de Diego Latorre le deslizó detrás de cámaras: “Nosotras nos cruzamos y dijo como que éramos todos (los participantes de MasterChef Celebrity) unos muertos”. Por otra parte, acerca de la génesis de su enemistad, indicó: “El problema con Yanina fue cuando yo decidí irme de LAM, que ahí empezaron a saltar situaciones y ella a opinar”. “Cuando me retiré hablé lo que tenía que hablar con la producción y con Ángel. Yo no me fui tipo loca, me fui explicando la situación y lo que me molestaba. No es que no la estaba pasando bien, pero planteé una situación que no me gustó”, concluyó.