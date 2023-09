Mario Massacessi se animó a confirmar lo que muchos suponían: "Nos asustan"

El conductor de El Trece y TN mostró su perfil más alejado del periodismo. La profunda reflexión de Mario Massaccesi.

Mario Massaccesi es una de los periodistas estrellas de El Trece y TN. Sin embargo, el conductor tiene una pasión alejada de los medios. El presentador de Síntesis es coach ontológico y escribió tres libros sobre como esta disciplina lo ayudó a enfrentar y atravesaron los duros momentos que tuvo a lo largo de su vida.

Este nuevo rol del conductor se inició en 2016, cuando participó de una charla en la cárcel de Los Hornos, donde conviven madres e hijos tras las rejas, junto a la psicóloga Patricia Daleiro. Desde entonces, no se volvieron a separar y logaron plasmar su experiencia en el long-seller Soltar para ser feliz y Saltar al buen vivir. Ahora lanzaron su tercer trabajo: Salir de los miedos.

Massaccesi comenzó la promoción del libro, que aborda diferentes aspecto del miedo: soledad, vejez y la muerte, hasta otros más sencillos y cotidianos como el miedo a manejar un vehículo o a hablar en público. En una reciente entrevista contó cómo es la relación de los jóvenes con el miedo. "Nosotros, nuestra generación, criamos a estos jóvenes con mucho menos miedo del que recibimos, y un poco el resultado de esto es que ellos son más libres, expresan las cosas de otra manera. Lo que pasa es que después cuando lo vemos nos asusta, nos asusta la diferencia. Y no nos damos cuenta de que el mundo del cual nosotros venimos es otro y no aplica a la mirada que tenemos hoy de ellos", sostuvo, en diálogo con Infobae.

Además, el conductor de El Trece profundizó sobre los problemas que tienen las personas para reconocer los miedos. "Culturalmente, desde que nacemos, nos han inculcado al miedo como una especie de espanto del que hay que huir todo el tiempo. No nos enseñaron a gestionar el miedo. Nos enseñaron a huir del miedo, a escaparle", explicó el conductor de TN Central y agregó: "Esto abonado a que el miedo tiene mala prensa: si tenés miedo sos cagón, si tienes miedo sos débil, si tenés miedo no vas a poder hacer las cosas. En verdad, el miedo es un aliado, es muy necesario el miedo en nuestra vida, nos avisa que está allí para darnos una información que tenemos que chequear: es real, es imaginaria, es tan grande como la veo o es más chica de lo que creo".

Mario Massaccesi se animó a contar lo que muchos suponían

Mario Massaccesi es uno de los conductores estrellas de TN. En el programa que conduce, TN Central, hace algunas semanas se animó a contar una verdad sensible sobre su vida privada y confirmó las sospechas que muchos suponían mediante un "blanqueo amoroso" que él mismo realizó.

Corría el año 2005, el periodista estaba en pareja y descubrió una infidelidad que lo cambió por completo. "Yo sabía que había algo raro, entonces fui hasta la puerta, me quedé esperando y entonces vi que alguien que no era yo tocó timbre, se asomaron, tiraron la media con la llave y la persona entró. Dos más dos, cuatro", comenzó diciendo el conductor, bajo el marco del pase con Una vuelta más.

"Yo soy un gran investigador, me quedé en la puerta y ya sabía cómo eran los tiempos ahí adentro. Entonces dije ‘hay que esperar’, para denunciar hay que esperar la prueba, sino no hay denuncia. Imaginate, después me volví llorando. Por eso no creo en el amor, porque me han engañado muchas veces”, agregó Mario, confirmando el motivo por el cual no se lo ve en pareja desde hace muchos años.

Para cerrar, Massaccesi cerró con la siguiente reflexión sobre la infidelidad: “Hay una intuición, como una intuición de madre. Hay un momento en que vos te das cuenta internamente que te están cagando y te están cagando". De este modo, el conductor de TN se tomó unos minutos para hablar sobre un tema diferente a los que está acostumbrado a presentar frente a cámara.