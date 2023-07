Mario Massaccesi se animó a contar lo que muchos suponían: "Blanqueo amoroso"

Mario Massaccesi decidió contar la verdad sobre su vida privada. Qué dijo el conductor de TN.

Mario Massaccesi es uno de los conductores de TN. En el programa que conduce, TN Central, decidió contar una verdad sensible sobre su vida privada y confirmó las sospechas que muchos suponían mediante un "blanqueo amoroso" que él mismo realizó.

Corría el año 2005 cuando Mario Massaccesi estaba en pareja y descubrió una infidelidad que lo cambió por completo. "Yo sabía que había algo raro, entonces fui hasta la puerta, me quedé esperando y entonces vi que alguien que no era yo tocó timbre, se asomaron, tiraron la media con la llave y la persona entró. Dos más dos, cuatro", comenzó diciendo el conductor, bajo el marco del pase con Una vuelta más.

"Yo soy un gran investigador, me quedé en la puerta y ya sabía cómo eran los tiempos ahí adentro. Entonces dije ‘hay que esperar’, para denunciar hay que esperar la prueba, sino no hay denuncia. Imaginate, después me volví llorando. Por eso no creo en el amor, porque me han engañado muchas veces”, agregó Mario Massaccesi, confirmando el motivo por el cual no se lo ve en pareja desde hace muchos años.

Para cerrar, Mario Massaccesi cerró con la siguiente reflexión sobre la infidelidad: “Hay una intuición, como una intuición de madre. Hay un momento en que vos te das cuenta internamente que te están cagando y te están cagando". De este modo, el conductor de TN se tomó unos minutos para hablar sobre un tema diferente a los que está acostumbrado a presentar frente a cámara.

Tiene 25 años menos y trabaja en TN: el romance que Adrián Suar no quiere que se sepa

Adrián Suar se encuentra con varias cuestiones en su labor como gerente de programación de El Trece de cara a la segunda parte del 2023. Sin embargo, salió a la luz una noticia por fuera del mundo de la televisión: se trata del romance oculto que tuvo con una periodista de TN Todo Noticias 25 años menor que él.

El actor tiene una historia amorosa con varias actrices reconocidas como Griselda Siciliani y Araceli González, quien a propósito es madre de su hijo "Toto" Kirzner. Pero hubo algunos romances secretos que trató de mantenerlos a resguardo hasta donde pudo, ya que recientemente se filtró con quién estuvo tiempo atrás.

Se trata de Nazarena Di Serio, la periodista de 30 años que se hizo conocida como "la chica del clima" en los programas Arriba Argentinos y Mediodía Noticias por El Trece. Luego se hizo su lugar en la televisión como conductora de Ya lo sé, el primer programa de preguntas y respuestas en TN Todo Noticias. Cabe recordar que en el 2022, reemplazó a Darío Barassi en 100 Argentinos Dicen cuando el conductor se tomó vacaciones.