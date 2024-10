Mario Massaccesi se quebró y decidió contar lo que sufrió en su niñez: "Fui la víctima"

Mario Massaccesi rompió el silencio y habló de su abuso en la niñez: "Fue muy triste".

Mario Massaccesi habló por primera vez del abuso sexual que sufrió en su niñez, uno de los capítulos de su vida más dolorosos, en una reciente entrevista y reflexionó sobre el hecho: "Vengo de una niñez muy rota, donde fui la víctima".

En una entrevista con Héctor Maugeri, Massaccesi abordó el momento que le costó una pelea con Mirtha Legrand -en un recordado episodio de tensión en las mesazas- y reveló: “Durante años creí que yo era el responsable, el verdugo te hace creer que vos sos el responsable y el culpable de todo…error, hasta que asumís el rol de víctima pasa un tiempo. Vengo de una niñez muy rota, donde fui la víctima. Fue mucho más que eso (dijo sobre el abuso) pero mi compromiso con ese niño (él mismo) es ampararlo, cuidarlo”.

“Fue en un tiempo donde no se hablaba de todo eso, te hacen sentir culpable, tenés miedo, verguenza, crees que nada más es posible, la mirada de los demás te condiciona, yo estaba en una niñez muy triste pero siempre me salvaron los sueños. Cuando vos empezás a trabajar con tus sueños, a veces podés solo y a veces necesitás pedir ayuda, yo recién a los 33 me di cuenta que quería hacer con mi vida, cuando murió mi madre, nunca le dije nada por miedo, suponía lo que mi madre me iba a decir, que me iba a retar, eso estaba en mi imaginación…mi madre era una santa, seguramente me iba a abrazar”, agregó.

Por último, Massaccesi se sinceró y expuso: “Yo era un pibe triste, mi adolescencia fue muy triste, mi juventud fue muy triste, no disfrutaba, estaba pendiente del qué dirán, pensaba que no iba a poder cumplir mis sueños, porque creía que nada era posible, cambié cuando me fui de Rio Cuarto, mi ciudad. Nunca lo hable con nadie hasta que murió mi madre, entonces hablé con un amigo y ahí empecé a pedir ayuda…no fue un abuso intrafamiliar…mi familia era venida a menos y no había plata, mi papá lo agarró la 1050 de Martinez de Hoz y protestaba todo el tiempo”.

Mario Massaccesi tuvo un encuentro con Yuyito González y contó lo que nadie pensaba: "Algo natural"

Mario Massaccesi es uno de los periodistas y conductores de televisión más populares de la actualidad, dado el éxito de Cuestión de Peso en El Trece, y por ese motivo sus declaraciones suelen tener repercusión. Así sucedió con lo que el comunicador contó recientemente de su encuentro con Yuyito González, la pareja del Presidente de la Nación, Javier Milei.

El conductor de televisión dio una entrevista a Pasa Montagna (Radio Rivadavia) y allí fue consultado por un reciente encuentro que tuvo con la modelo y presentadora. "Está más solicitada. Estuvimos charlando un rato y está súper solicitada porque la gente se quiere sacar fotos. Los fotógrafos la tomaban en cada movimiento que hacía", comenzó su descargo Massaccesi.

"Me parece que es algo natural, si es la novia o la pareja del Presidente y va a un evento donde se lleva todas las miradas. Tampoco habia otras figuras que pudiera hacerle sombra y competir en la exposición", continuó su análisis Massaccesi. Al mismo tiempo, aseguró que no nota creída a Yuyito González a pesar del auge que atraviesa y cerró: "Por lo que yo vi, está en una posición de 'si puedo ayudar en algo con esta exposición, lo hago'. De hecho estuvo charlando un ratito con los chicos de Cuestión de Peso y una de las chicas le pidió una entrevista con el Presidente para hablar sobre un tema y ella fue muy amable".