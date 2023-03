Marina Calabró reveló por qué echaron a Mariano Iúdica de América TV: "El año pasado"

Marina Calabró contó las razones por las que Mariano Iúdica fue despedido de América TV. El conductor, quien este año iba a ser la cabeza de los 60 años de Polémica en el Bar, fue corrido de la grilla y la periodista dio los argumentos por los que la producción del canal decidió ponerle punto final a su estadía.

"Lo más firme por ahora en términos de negociación es que hagan emisiones de fin de semana. Probablemente sábado y domingo. Y acá aparecen dos versiones sobre la desaparición de Mariano Iúdica", comenzó diciendo Marina Calabró en Radio Mitre. Las dos posturas son, obviamente, del lado del conductor y del lado de la producción de América TV.

Según le informaron a Calabró, en el círculo de Mariano aseguraron: "Desde el riñón de Iúdica me dicen que él está abocado a su emprendimiento gastronómico y que esto le impide hacer televisión en vivo los fines de semana, él está (en el restaurante). Me dicen: 'Le está yendo super bien y no puede darse el lujo de desatenderlos. Ya lo hizo el año pasado y fue una remada injustificada'. Recordemos que el año pasado hizo La Noche del Domingo y me dicen que la pasó como la mona por el rating".

"Y la segunda versión, desde el riñón de Polémica, me dicen: 'Son los 60 años, queremos todo nuevo. Mariano no fue convocado para la mesa, preferimos cambiar. El elegido para encabezar la mesa de Polémica en el Bar es Gustavo López y el plan B o C es Nico Magaldi", cerró Marina Calabró. De este modo, Iúdica está descartado para Polémica en el Bar en América TV.

Chau Iúdica: América TV decidió quién será su reemplazo tras echarlo de Polémica en el Bar

América TV decidió desvincular a Mariano Iúdica de Polémica en el Bar justo en el año que se cumplen 60 años del primer programa. Y para la conducción de un ciclo que será más especial que otros, el canal ya decidió quién será la figura que reemplazará al ex-ShowMatch.

De acuerdo a la información brindada por Marina Calabró en Radio Mitre, Mariano Iúdica será reemplazado por un conductor de muchos años en la televisión y radiofonía argentina. Sin embargo, esta figura puso diferentes condiciones que deben cumplirse a rajatabla para poder aceptar el ofrecimiento de Gustavo Sofovich.

Lo cierto es que Oscar González Oro, más conocido como "El Negro", es el nombre apuntado por América TV para conducir Polémica en el Bar. Sin embargo, el periodista aún no dio el sí y pretende que se cumplan algunos requisitos. "Me han ofrecido viernes, sábado y domingo en América a las 22 hs. Yo viajo el 17 para grabar Posdata, el programa de streaming que hago por El Observador, el diario uruguayo. Y me llamó gente de Polémica, lo produce Gustavito (Sofovich) y estoy pensando si tengo ganas de viajar el viernes y volver el lunes", expresó el periodista.