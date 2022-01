Marina Calabró destrozó a Sabrina Rojas y El Tucu López por su programa: "Qué feo todo"

Marina Calabró fulminó a Sabrina Rojas y "El Tucu" López tras el estreno de su nuevo programa juntos, Emparejados.

Sabrina Rojas y “El Tucu” López llevaron su romance a un nuevo nivel: estrenaron su nuevo ciclo de televisión juntos, Emparejados. El programa mezcla y aborda diferentes temas vinculadas al mundo de la farándula y el espectáculo, pero a pesar del gran nivel de fama que manejan los dos no recibió las mejores críticas por parte de sus compañeros del ambiente periodístico.

Sabrina y “El Tucu” salen oficialmente desde septiembre del año pasado, mes en el que formalizaron su romance públicamente ya como una relación. Durante todo este tiempo, se los vio bastante unidos y felices, especialmente ahora que decidieron emprender juntos este nuevo proyecto. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar.

Marina Calabró fue específicamente una de las que más expresó su disconformidad con el ciclo. Para ella, no solo no termina de convencer el formato del programa sino que también están comentiendo varios errores técnicos. "¡Qué feo todo! La puesta en cámara es fea, el encuadre es feo y el living también. El programa es inconducente", opinó.

Además, también destacó lo molesto que resulta ver en pantalla el contacto físico constante que tienen. "Ellos se agarran de las manos... es como el colmo de la pose. Ya sabemos que se aman", añadió. Asimismo, la periodista también hizo otra observación: la forma en la que estaban distribuidos en el espacio los invitados, que en este caso fueron Barbie Vélez y Bautista Lena. "Tuvieron a Barbie Vélez y Bauti Lena de invitados de espaldas y los conductores de frente", cerró.

El momento de tensión entre Sabrina Rojas y "El Tucu" López frente a las cámaras

Recientemente, Sabrina y "El Tucu" fueron invitados al programa Es por ahí y el conductor fue desafiado a cocinar la especialidad de la provincia en que nació: empanadas tucumanas. A lo largo de la conversación previa a la receta, salió el tema de las exparejas y Rojas le hizo una incómoda pregunta sobre una de sus ex, Jimena Barón.

"Yo voy a decir algo, de verdad. 'El Tucu' cocina bastante bien. A mí me hizo 'el pollo de la pasión' y acá estoy, apasionada", relató Sabrina. Cuando todos en el set le preguntaron de qué se trataba esta receta con un nombre tan particular, López explicó que es una comida milenaria que se aprende a hacer en Tucumán.

"Es una receta milenaria que tenemos todos los tucumanos desde que nacemos. Es una receta que tenés que aplicar solamente una vez en tu vida, cuando querés enamorarte para siempre", explicó. En ese instante, la actriz lo interrumpió para interrogarle si además de a ella se lo había hecho a Jimena. "Ay, te iba a preguntar eso... si a 'La Cobra que te cobra todo lo que hiciste, bebé' le hiciste 'el pollo de la pasión'", indagó ella. "¡Nooo! No, no. No hubo 'pollo de la pasión'", le aclaró "El Tucu".